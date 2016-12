Nytt naturreservat i Hemresmarka

Totalt seks nye naturreservat i Nord-Trøndelag ble opprettet i statsråd sist fredag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne.

Områdene inneholder både boreal regnskog, kalkskog, bekkekløfter, edellauvskog og gammel skog under naturlig dynamikk.

Areal

Områdene omfatter til sammen ca. 6524 da produktiv skog. Dette utgjør ca 0,1 % av produktiv skog i fylket. Etter dette er ca 5,6 % av produktiv skog i fylket vernet. Dette er beregnet ut fra anslaget på produktiv skog i Nord-Trøndelag, ca 6 300 000 da.

Bestemmelser

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet. Bruk av reservatene i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet kan tillates.

Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Fylkesmannen, med frist 16. april 2016.

Forvaltning

Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet, med en frist for tilbakemelding, satt av Miljødirektoratet (gjelder områder som ligger i en kommune). Inntil videre vil Fylkesmannen være forvaltningsmyndighet.

Forvaltningsplan

Det skal lages forvaltningsplan for områdene. Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigelighet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Oppstart av forvaltningsplanarbeid for områdene vil kunngjøres snarlig, med frist for innspill til planleggingen.

Områdene er: