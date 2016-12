O gran med din glede!

Det sier Maiken Lindgjerdet (27) fra Sveberg. Sammen med sønnen Isaac (6) har hun funnet seg et vakkert tre som bare venter på å bli kledd med kuler og glitter.

–Egentlig skulle jeg ikke ha tre i det hele tatt. Det var«litjen» som fant det, og det var så fint at jeg slo til likevel, sier Maiken.

Tradisjon med selvhogst

For selv om snøen uteblir og regnet legger en demper på juleidyllen, er det lite som slår følelsen av å gå ut i skauen og hogge sitt eget juletre like før jul.

– Selvhogst har vært en tradisjon i familien vår så lenge jeg kan huske, forteller Maiken.

Sammen med hele storfamilien bestående av tanter, onkler, søskenbarn, foreldre og besteforeldre deltok hun på god gammeldags juletreleting ved Jullumstrø gård i Lånke søndag.

– Det er første gang at vi hogger juletre her. Tidligere har vi vært i Mostadmark, på Jonsvatnet og på Vullum i Malvik, forteller hun.

Flere vil ha norsk tre

I år vil 1,8 millioner husstander i Norge ha et ekte juletre. 1,1 millioner av disse trærne er produsert av norske juletreprodusenter.

– Omsetningen av norskproduserte juletrær er beregnet til 627 millioner kroner i år, men her er muligheten for verdiskaping betydelig for produsenter som vil satse. Vi ser at forbrukerne etterspør norske trær samtidig som importen av juletrær går ned, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)

Klassisk med gran

Flere hadde funnet veien til grantrærne i Jultrøa for å sikre seg juletre:

–Vi valgte oss ei gran som vi håper får plass. Det ser ikke så stort ut her, men vi må sikkert ta av noen grener når vi kommer hjem, sier Malin Elvertrø.

Sammen med ektemannen Per Anders Elvertrø sitter hun ved glørne i Smia og koser seg med gløgg sammen med sønnen Tage på halvannet år. De er blant de mange som har tatt turen til smågårdsbruker Jan Olav Jullumstrø for å finne seg juletre.

–Vi snakket litt på forhånd om vi skulle ha gran eller furu, men vi tok det treet som vi syntes var finest. Det ble et grantre som var symmetrisk og tett. Jeg synes gran er veldig klassisk og fint, sier Malin.

–Kapp før du setter på fot

Ungene forskyner seg med pepperkaker og gløgg. Utenfor står en hel skog av juletrær og forventningsfulle barn, foreldre og besteforeldre tråkker rundt med sag på jakt etter det perfekte treet. Diskusjonene går livlig. Skal det være lite eller stort? Er det for bredt eller for pjuskete? Skal det være edelgran eller vanlig gran? Eller furu? kommer det til å ry?

–Det er lurt å sette treet i garasjen i litt vann før du tar det inn i stua slik at det får akklimatisert seg. Når du tar det inn, så kapp av en bit og sett det i varmt vann, råder Åse Marie Jullumstrø.

Noen tyr til plast, andre går i skauen eller på Torget for å sikre seg årets tre. Ideen hos Jullumstrø er enkel: Folk får med seg ei sag og så får de gå ut og leite seg sitt eget tre. Inni skogen er det varm bålpanne og i Smia kan kalde små hender varme seg med gløgg. Det er ikke bare treet i seg selv, men totalopplevelsen som er til salgs.

Velstelte trær

–Jeg selger rundt 80-100 juletrær. Trærne er mellom syv og ti år når de er klare for å bli juletre. De blir ikke til av seg selv. De må stelles, knoppes og beskjæres for å få til symmetri. Dette treet er litt rotete for eksempel, det må gjøres noe med, sier Jan Olav Jullumstrø. Han drar hånda over noen greiner på et lite tre når vi går mellom babyjuletrærne som en vakker dag skal trone over pakkehaugen hjemme hos en familie.