Tatt med for mye kontanter på Storlien

Kvinnen som er først i femtiåra, ble stoppet i en tollkontroll på Storlien mandag. Kvinnen ble kontrollert i det hun var i ferd med å kjøre ut av Norge og inn i Sverige.

Kvinnen ble stoppet på E14 på Storlien.

– Under samtalen med kvinnen kom det fram at hun hadde med seg litt over hundre tusen kroner i kontanter i bilen, sier seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollvesenet.

Sørli peker på at fribeløpet når det handler om kontanter, er 25.000 kroner. Det gjelder uansett om pengene tas med inn eller ut av Norge. Større pengebeløp enn dette, må alltid deklareres hos tollvesenet.

Den svenske kvinnen forklarte at hun har reis rundt på julemarkeder i Midt-Norge i desember. Pengene hun hadde med i bilen, var en del av omsetningen hennes. Kvinnen forklarte at hun ikke visste at det ikke er lov å ta med så mye penger over grensen ut fra Norge.

– Varene som kvinnen hadde brakt med seg inn i Norge fra Sverige for å selge, var tolldeklarert på vanlig måte, sier Sørli.

Når tollerne kommer over større pengebeløp som ikke er deklarert, sier loven at de kan ta 20 prosent av beløpet i overtredelsesgebyr. Det ble gjort i dette tilfellet.

– Dere sjekker også trafikk ut av Norge på Storlien?

– Det gjør vi. Tollvesenet kan sjekke alle grensepasseringer både inn og ut av Norge, sier seksjonssjef Bjørn Arild Sørli.