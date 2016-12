Trasket 300 kilometer hjem til jul

Vetle Gjerde Moe (20) har gjort det de færreste gjør etter ham: Han skulle reise hjem til Liabygda på Sunnmøre til jul. Han valgte å traske den 300 kilometer lange veien - til fots.

Onsdag kveld nådde han hjem til mamma og pappa i Liabygda. Sårbeint og sliten - joda, han innrømmer villig at han er det. Men fram kom han!

Lange etapper

20-åringen valgte å starte litt sør for Trondheim for å unngå den verste trafikken forbi byen. Her la han ut på turen sist fredag morgen. Den første dagen tilbakela han nesten sju mil. Dagsetappene har vært lange.

- Jeg har gått fem mil hver dag i gjennomsnitt hver dag, forteller han.

Ingen god grunn

Vetle Gjerde Moe har ingen god forklaring på hvorfor han valgte beina som framkomstmiddel når han skulle hjem til ul.

- Det er egentlig ingen spesiell grunn. Jeg hadde juleferie og tenkte meg hjem til jul, sier han.

Sårbeint

Han medgir villig at turen har tatt på.

- Joda, jeg begynner å bli litt sår i beina. Det tar på, sier han på telefonen noen tumer før han er hjemme.

- Har det aldri fristet å avbryte underveis?

- Jeg skal ikke lyge. Flere ganger har det nok vært fristende å ta bussen videre. Men det handler om å ta ett skritt om gangen, time for time, dag for dag!

Litt gal?

- Må man være litt gal som finner på noe slikt?

- Næææi - jeg er veldig glad i friluftsliv, og jeg liker veldig godt å gå. Derfor tenkte jeg at jeg kunne gå hjem. Men det var egentlig litt spontant påkommet. Dessuten sa jeg det til et par jeg kjenner, og jeg er en person som gjennomfører det jeg har sagt, forteller 20-åringen som bor og jobber i Stjørdal.

Mamma lovet biff

Når han kommer hjem, har mamma lovt ham middag med en solid biff. Med en god, kald øl til. Det ser han fram til når Stjørdalens Blad snakker med ham på telefonen noen få timer før han er framme.

Sent onsdag kveld nådde han målet, litt senere enn han hadde planlagt.

- Og når jula er over, går du samme veien tilbake tikl Stjørdal igjen?

- Nei. Da blir det bil eller buss. Det blir lenge til jeg går en slik tur igjen!