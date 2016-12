Brua får nytt liv gjennom forskning

Det forteller Stig Herjuaune, kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket.

Firmaet AF Defcom as er tildelt entreprisen for riving av den gamle brua. Kontrakten er på ni millioner kroner. Grunnarbeidene har nettopp startet. Den gamle brua ble bygget mellom 1898 og 1902 og skal nå altså demonteres i sin helhet.

Fjerner alt

–Det betyr at vi skal fjerne både bru, sviller, skinner, brufundamenter og landkar, forteller prosjektleder John Ivar Mogseth.

Det står per i dag fundamenter fra fem bruer ved utløpet av den lakseførende Stjørdalselva. Jernbaneverket har besluttet å rive fundamentene på den gamle jernbanebrua, slik at isen lettere slipper forbi.

–Rivingen starter temmelig umiddelbart. Allerede i januar begynner firmaet med de forberedende arbeidene, forteller Stig Herjuaune.

Utsettelse

– Rivingen skulle starte i høst. Hva er grunnen til utsettelsen?

– Entreprenøren har en viss frihet. De sa i de første møtene at de skulle ta det med en gang, men så kom det beskjed om at de skal holde fristen, men at arbeidet igangsettes noe senere. Det er ingen dramatikk i dette, og vi skal nok bli ferdig i sommer uansett. I praksis må rivingsarbeidet i elva være unnagjort innen 1. mai. Vi får ikke lov å arbeide i elva fra da til 1. september på grunn av lakseoppgangen. Men det vi skal gjøre på land, som er å bygge opp en forskningsstasjon, trenger vi ikke å starte opp før etterpå.

Solid betong

– Hva slags bygningsmasse blir det?

– Vi skal løfte et av de tunge bruspennene inn på land. Det skal belastes med vekt for å se hva det tåler. Da må det være veldig solid bunn i det. Den betongsålen som bruspennet skal stå på blir 40 meter langt, 8, 5 meter bred og 2, 5 meter dyp. I solid betong.