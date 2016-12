Julefettet er festmat for rotter

Ikke kast julemat i do, oppfordrer avdeling for kommunalteknikk i Stjørdal kommune. På kommunens nettsider skriver avdelingen at adventstida er høysesong for god mat og drikke.

Dessverre er også denne måneden høysesong for tilstopping av både private og offentlige avløpsledninger.

Fett

– I desember glemmer vi vår hovedregel knyttet til do-vett, bare bæsj, tiss og dopapir skal i do eller i avløpssystemet vårt. I desember oversvømmes avløpsnettet av fett fra forskjellige matretter, skriver avløpsavdelingen.

Stjørdal kommune angir mange grunner som tilsier at vi må følge hovedregelen. Fett stivner når det kommer ut i avløpsnettet. Det fører til at rørene stoppes til. Det hjelper heller ikke å sende fettet ned i toalettet, for det er jo de samme rørene som frakter avløpet fra vasker og toaletter.

Rotter

Fett er også festmat for rotter som holder til i avløpsnettet. Jo mer fett og matavfall som sendes ned i do, jo flere rotter vil kunne bosette seg i avløpsnettet.

En tommelfingerregel er at et rottepar formerer seg til 1000 rotter i løpet av et år. Gode leverandører av matrester risikerer også å få rottebesøk i toalettet.

Går tett

Hvis det blir nok fett som avleires i røret, kan det tettes helt og avløpsvannet ender da som tilbakeslag i kjeller i stedet for ut av boligen og til kommunalt avløpsrenseanlegg.

Tilbakeslag er en svært utrivelig og kostbar affære både for den enkelte og for kommunen. Kommunens kostnader skal dekkes inn av gebyrene, og derfor er det abonnentene som får hele kostnaden.



Matavfall

Bruk papir til å tørke bort fettet fra stekepanna før du kaster det ordinære i matavfallet. Eller la fettet i kjelen eller på stekebrettet stivne. Da er det lettere å skrape det bort og kaste det i posen med matavfall.

Dette er noen av rådene for å unngå å sende fetet fra julematen ned i avløpsnettet til glede for rottene