Fast tradisjon med turmarsj

Supert vær. Helt strålende! Vi kan være glade vi ikke bor på Vestlandet nå. For det må de visst holde seg fast, konverserer Anita Sagen, Olaug Bremseth og Ove Sagen på tur til samlingspunktet i Fosslia. De var strålende fornøyd med at været ble så bra.

– Jeg var ute og gikk en tur i går. Og i går regnet det absolutt hele tida, sier Olaug Bremseth.

– Romjulsmarsjen er et kjempeflott tiltak. Vi har vært med og gått den i mange år vi, sier Anita Sagen.

– Fornøyd med oppmøtet?

– I fjor var vi et tyvetalls personer. I år håper vi det blir noen flere. Det kommer folk etter hvert. Litt tidlig å si hvor mange det blir.

I mange år har arrangør Stjørdal Turmarsjforening møttes i Samfunnshuset. Dette var første året de tok utgangspunkt i Monsberga for Romjulsmarsjen.

Ruta den skulle gå ned mot Fjellhallen, gjennom Sandskogan, opp Husbyveien, forbi Husbyhagen og tilbake til Monsberga.

Rutesjef var som vanlig Bjørnar Fordal. Det er også han som legger opp ruta for mandagsturene til gjengen i Turmarsjforeninga.

Gå for bedre humør

Naturen demper stress og bekymringer, og får oss i bedre humør. Dette har flere forskere vist, deriblant Gregory Bratman ved Stanford University i California.

Nyere forskning tyder på at det skjer noe i hjernen når vi er ute i naturen. Studier har vist at bare det å se natur, kan være nok til at man føler seg bedre. Turer i naturen gir lavere blodgjennomstrømmingen i de deler av hjernen som gir størst aktivitet ved bekymringer og tanker, er noe av det siste forskerne har funnet ut.

Det var ikke noe å si på humøret til gjengen som samlet seg for å ut å gå i Monsberga. De peker også på det sosiale og hyggelige med å gå turer sammen.