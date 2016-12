Lotto-vinner får næringsstøtte

Ikke bare vant tippelaget hans på jobben 2,1 millioner kroner. Tømreren som lanserte en egen app for et halvår siden, en inndelingskalkulator for håndverkere og selvbyggere, har også fått 50.000 kroner i tilskudd fra Regionalt Næringsfond.

Oppbacking

–Midlene er til markedsføring. Det letter veldig mye. Én ting er pengene. Den lokale oppbackingen og motivasjonen til å skape noe, er like viktig. Jeg opplever gjennom dette at jeg får tillit, sier Hans Even Dalland.

Tippe-app?

Hver måned er det nå 400-500 personer som bruker appen som foreløpig er for Iphone. Androidversjon skal foreligge første kvartal.

– Er det sikkert at ikke du har funnet opp en app som regner ut neste riktige rekke i tipping?

– Ingen ting er umulig. Men jeg tror jeg holder meg til det jeg har begynt med, ler Hans Even Dalland.