Mellom bakkar og Berg!

Når du hilser på en person fra Stjørdal, er det størst sjanse for at vedkommende heter Berg til etternavn. Det er nemlig 210 personer herfra som bærer dette navnet. Vi tar en telefonrunde for å sjekke hvordan det egentlig er å være en Berg...

Helge Berg:

- Helge Berg, som atpåtil bor i Bergs gate?

– Ja, det stemmer. Navnet Bergs gate er oppkalt etter hjemgården til farfaren min tipper jeg. Det het Ringveien og så ble det gjort om til Bergs gate for ti år siden. Han het også Helge Berg. Det var en konkurranse for å finne ut hva veien skulle hete, og da var det blant annet Bergs gate som ble foreslått. Far min hadde et gartneri som het Berg gartneri, så om det er det ene eller det andre, vet jeg ikke. Men du skal ikke ha en gate oppkalt etter før du er død, heter det seg.

– Ganske greit å ha ei egen gate?

– Ja alle med respekt for seg selv bor i gata si, selvsagt. Ifølge historien var det egentlig en mann fra Selbu som het Johnsen eller Johansen som flytta til USA. Men han fikk ikke posten, så han endra navn til Berg i stedet. Da fikk han posten.

Frode Berg:

– Hei, Frode Berg? Hvilket forhold har du til navnet ditt?

– Jeg har hett Berg siden jeg var født. Det har kledd meg hele livet (latter). Jeg er egentlig fra Ranheim, men bor i Stjørdal. Solid bygd er jeg også. Slik som navnet tilsier. Det er sikkert derfor det ble sånn.

– Jobber du med stein også?

– Nei, det er en annen Frode Berg. Jeg er drosjesjåfør. Men jeg kjører rundt på steinfulle folk kan du si. Jeg har en navnebror i Vassbygda, og det er litt forvirrende for Postvesenet klarer ikke å lese forskjell på Vassbygda og Vassbygdveien som jeg bor i. Så det kommer helt klart post jeg ikke skal ha. Når en annen Frode Berg hadde kjøpt hyttetomt fikk jeg en regning på 15.000 kroner som var registrert på meg. Da lurte jeg litt på om jeg hadde kjøpt meg hyttetomt.

Bente Berg:

– Er det Bente Berg? Du har byens mest populære etternavn!

– Jo, men det er kun min familie i Stjørdal som tilhører denne Berg-slekta. Vi er fra Verdalsregionen. Så jeg har ingen utover mine egne foreldre og søsken her som heter Berg. Så vi er innfløtta Berg, men nå får jeg en kunde her...

Lars Berg:

– Er det Lars Berg? Hvordan er det å ha Stjørdals mest brukte etternavn?

– Jo, hehe. Det er mange spørsmål om du er i slekt med den og den. Etternavnet mitt stammer egentlig fra Færbøgda eller Forradal. Da tippolderfaren min flytta ned til Stjørdal sentrum forandra han navnet sitt fra Bratsberg til Berg. Noen påstår at han var dårlig til å lese og skrive, så det var derfor han forkorta det. Men det var i 1850 – han het forresten Lars han også. Han slo seg ned som smed. Smia hans sto der helt til inntil for ti år siden. Det er der Kimen er nå.

– Hva gjør du da?

– Jeg er pensjonist. Jeg har vært lærer på Ole Vig i mange år.

– Er det flere Lars Berg?

– Ja det har vært en del misforståelser. Det var en gårdbruker opp i Lånke som bare skrev «Lars Berg - Stjørdal» som adresse. Jeg fikk veldig mye av posten hans. Blant annet skjema om lakesvall og invitasjoner til møter. Forresten så het mor mi også Berg før hun gifta seg med far min som het Berg. Men hun var fra Sorta oppi Lånke og ei anna Berg-slekt. Da jeg selv gifta meg for 40 år siden, og kona mi hørte at det var så mange som het Berg her, så nekta hun å forandre etternavnet.

– Du kunne ikke ha forandret du da?

– Nei, jeg hadde en far som drev Oscar Berg, så jeg hadde et sterkt forhold til navnet.

Pedersen i Meråker

På andreplass i Stjørdals mest populære etternavn finner vi Johansen, som 189 personer har som siste navn. Den siste ledige plassen på etternavn-pallen i Stjørdal går til Moen, som 176 personer er stolte innehavere av.

I Meråker kommune er det Pedersen som brukes av flest personer, da vi kommer til 45 i tallet. På andreplass er Størseth, som brukes av 40 personer. På tredjeplass i Meråker kommer Ringen, som 31 personer kan presentere seg med.

Skikk fra 1800-tallet

Skikken med arvelige slektsnavn var noe som kom på 1800-tallet. Før det var det bare adel og overklassen som drev med den slags, kan Jørgen Ouren i SSB fortelle.

– Gjennom dette århundre utviklet dette seg, og da navneloven kom i 1923 var nesten alle i mål, sier han.

Ouren forteller at det på landsbygda var vanlig med navn av typen Olav Oddson Fosso – der Olav var sønn av Odd og bodde på gården Fosso.

– Da etternavnene kom utover 1800-tallet beholdt folket på landsbygda stort sett sine gårdsnavn. I byene var det annerledes. Det var mange som flyttet til sentrale strøk, og det gav ikke status å ha bondebakgrunn. Derfor var det fristende å bruke sen-navn. Den var ganske vanlig også hos de mer velstående, forteller Ouren

Selv om listen domineres av sen-navn, så synker andelen jevnt og trutt.

– Nå er det navn med røtter i vår bondekultur som er populært, sier Ouren.