Helsekosten flytter på seg

Men flyttelasset skal ikke så langt. Fortsatt skal butikken være på Torgkvartalet. Til våren en gang flytter den ned i første etasje, inn i lokalene der Boots apotek holder til i dag.

– Det tror vi blir veldig bra for oss. Vi blir liggende ved den nye hovedinngangen som vender mot Kimen og restaurantene, sier daglig leder Ingar Egill Håpnes.

– Hvorfor flytte?

– For det første har det vært et ønske fra senterledelsen, for å gjøre bransjeinndelingen på sentret bedre. For det andre vurderer vi selv forskjellige ting i forhold til butikken. Vi ønsker å utvikle butikken for framtiden, sier Håpnes.

Han regner med at flyttingen fører med seg en del forandringer. Ennå er det for tidlig å si hva det innebærer. Men det er på det rene at Hardangerfrukt får bedre albuerom i de nye lokalene. Dagens butikklokaler i andreetasjen er på rundt 100 kvadratmeter. Lokalene som han flytter til, blir på rundt 150 kvadratmeter. Plassen øker med andre ord med 50 prosent.

Håpnes tør ennå ikke si helt eksakt når helsekostbutiken flytter. Han regner med at det vil skje en gang på våren eller tidligsommeren.

I løpet av våren flytter også Boots apotek på seg. Men heller ikke apoteket flytter langt. Det skal inn i lokalene der Mekk tidligere hadde tilhold.

Helsekostbutikken i andre-etasjen på Torgkvartalet kunne feire 20-årsjubileum i januar i år.

– Da er det kanskje på tide å flytte og bygge en ny butikk. Om det blir store forandringer? Det tror jeg. Men det får vi se etter hvert, sier Håpnes.