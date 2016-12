- Kailln kjøpt prosjektor og hang den opp her

Selv 3. juledag møter trofaste fotballfans for å se kamp på loftet på kafeen i gågata i Stjørdal sentrum. Det er ikke mer enn tre uker siden Åse Gresseth fikk alt på plass, men allerede har tilbudet fått en trofast fanskare.

Mange Liverpool-fans

Kveldens kamp går mellom Liverpool og Stoke. Stemningen er god når det står 2-1 til det rødkledde etter første omgang. For Odd Ivar Tronstad er det første gang han besøker det nye etablissementet, og han har bare gode ord å komme med.

- Man betaler jo for å se fotball hjemme, men det er noe helt annet å komme hit og se kampene sammen med alle andre, slår han fast.

En stor del av dem som kommer hit, tilhører supporterklubben Liverbirds Stjørdal, men Tronstad understreker at alle er hjertelig velkommen, og at det er plass til flere.

- Flere må komme seg opp av stolen, og ta turen hit i stedet. Det er et bra tiltak, sier han.

Ville prøve

I underetasjen finner vi Åse Gresseth og Eva-Lill Rønsåsbjørg. De kan melde om god oppslutning på kampkveldene, og at dette har vært et etterlengtet tilbud.

- Det er ikke så mange visninger av fotball på storskjerm i Stjørdal, så vi fant ut at vi kunne prøve. Det var kailln (Odd-Arve Gresseth) som kjøpte inn prosjektoren, så da satte vi i gang, sier hun lattermildt.

Også hun peker på den store andelen Liverpool-supportere.

- De er vel ganske godt organisert her, og vi ser at det kommer en del flere på deres kamper, men her er det åpent for alle. Det finnes vel supportere for alle lag her i Stjørdal, sier hun.

- Og så må du få med at det også går an å sitte i litt roligere omgivelser her nede også, skyter hun inn avslutningsvis.