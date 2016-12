Skallet vakt på utested

2. juledag er en dag hvor mange deltar i festlige lag.

For en stjørdaling i 20-årene, ble festen noe voldsom, og det endte med at mannen til slutt ble bortvist fra sentrum av politiet.

- Vi fikk melding om en vanskelig gjest fra et utested i Stjørdal sentrum. En patrulje dro til plassen, og her fikk vi beskjed om at mannen hadde skallet til en vakt på utestedet. Vi tok med oss mannen og gav han beskjed om å holde seg unna sentrum resten av natta, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt i Nord-Trøndelag, Stig Rune Sagen.

Politiet fikk meldingen klokka 23.13 mandag kveld.

Oppretter ikke sak

Politiet vil ikke opprette sak etter episoden ved utestedet sent 2. juledag.

- Men jeg har ikke oversikt nå om utestedet vil levere en anmeldelse. I så fall blir saken fulgt opp videre, fortsetter Sagen.

Mye folk, men rolig

Det var i følge Sagen mye folk ute på byen mandag kveld. Men Sagen skryter julefeststemte stjørdalingene.

- Masse folk ute, men det gikk rolig for seg. Folk var i god julestemning og koste seg. Alt i alt har politiet hatt en rolig natt i Stjørdal og Meråker, avslutter Sagen, som forteller at de heller ikke har hatt noen meldinger i forbindelse med ekstremværet Urd som kom inn over Norge 2. juledag.