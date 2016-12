Fin dag i skibakken i Meråker

Det forteller driftsleder Arne Magnus Størseth 4. juledag. Det har også vært den beste dagen så langt værmessig.

– Det er bra besøk. Men vi har bare fått åpnet to skitrekk foreløpig, sier Størseth.

Kafeen og alle fasiliteter er åpne, og folk har kost seg i løypa. Størseth forteller om fine snø og temperaturforhold. Fjerde juledag ble det oppholds utpå dagen og to plussgrader.

Driftsleder var ikke like optimistisk på neste døgn, med de værutsiktene som forelå.

– Det meldes hele 50 millimeter regn torsdag. Spørs om folk vil i bakken og blaute seg ut hvis det været slår til. Jeg hadde håpet de skulle moderere seg. Har fulgt med på Yr utover dagen i dag, men de står fast på at regnværet kommer, sier Størseth som satser på at skura går over og at den gode trenden i slalåmbakken fortsetter.

Folk i skiløypa

Mange har også benyttet romjula til å lufte seg på langrennsski.

I Selbuskogen skisenter har det vært mye folk, både i lysløypa og i løypenettet rundt.

Det er oppkjørte løyper og lys i lysløypa til klokka 22 om kvelden. 5. juledag blir det skirenn. Det er Frol IL som har flyttet Skallrennet til Selbuskogen.

Toppforhold i Grova

– Toppforhold oppi Grova, sier Morten Bjørnås. Skisenteret kan by på 25 km oppkjørte løyper.

– Hvordan er føret?

– I morges var det tørrvoks, men det blir vel klisterføre etter hvert. Det er meldt regn. Men det er ikke noe farlig for snøen her oppe. Vi har over halvmeteren over alt, og på en del av løypenettet er det meteren med snø.

– Besøket?

– Enormt med folk. Mye stjørdalinger. Parkeringene i Fagerlia og Grova har vært fulle i hele jula.

Bjørnås ser ikke mørkt på dagene framover:

– Det skal bli litt regn fred og lørdag. Vi tåler det. Det skal gå over til kaldt til lørdag.