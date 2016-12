Hvor mye tåler ei bru?

Den gamle jernbanebrua over Stjørdalselva rives snart. Det ene bruspennet blir flyttet inn på landsida ved Hell, og blir en egen «forskningsstasjon» de neste årene.

Det forteller informasjonskonsulent Stig Hejuaune i Jernbaneverket.

Det er NTNU og Sintef som i samarbeid med Jernbaneverkets forskningsavdeling skal drive fram prosjektet.

Belastninger

I sommer har doktorgradsstipendiaten Gunnstein T. Frøseth tatt svært omfattende målinger på ett av bruspennene på Hell-brua.

– Jeg har nyttet anledningen til å måle på brua mens den ennå var i drift. Vi måler tøyninger, akselerasjoner, temperatur og aksellaster for å dokumentere oppførselen og vurdere tilstanden til brua, sier Frøseth.

(Saken fortsetter under bildet)

Ble forsterket

Han mener det er for tidlig å komme med bastante konklusjoner, men han ser at målingene viser at modifikasjoner på konstruksjonen påvirker levetiden. Denne brua ble forsterket i forbindelse med overgang til ny lastmodell i 1934, de valgte å sveise på brua, noe som ikke var vanlig før etter andre verdenskrig.

– En sveis på feil sted kan absolutt påvirke levetiden. Men her var det aldri noen fare, beroliger han.

(Saken fortsetter under bildet)

Fullskala forskning

Når den gamle brua skal fases bort, blir ett av bruspennene montert på en betongplate på land, og dette blir da et laboratorium for jernbanebruer, som skal pågå på Hell i ti år. Målet er å utsette brua for så stor belastning at den til slutt kollapser.

–Dette vil gi oss et fantastisk godt forskningsmateriale som vil komme eksisterende og fremtidig konstruksjoner til gode, sier professor Anders Rönnquist, som overvåker sin doktorgradsstipendiat, og som samtidig har et overordnet ansvar for denne omfattende forskningen.

Samfunnsnyttig kunnskap

Bruspennet på Hell vil tiltrekke seg mange forskere over en lang periode.

– Dette blir et solid og viktig prosjekt for oss som driver med konstruksjoner, sier professoren.

(Saken fortsetter under bildet)

Kompetanse samlet

Han får medhold av jernbaneverkets senioringeniør, Roar Spets Halstadtrø i Plan og Teknikk, underbygning og konstruksjoner:

– Det er ytterst givende å følge dette prosjektet. Med dette samarbeidet har Jernbaneverket sikret seg den ypperste kompetansen på området her til lands. Dette prosjektet vil vi få glede av. Det er jeg sikker på, sier han, og legger til at han synes det er flott at nettopp Trøndelag og Hell blir senter for denne forskningen.