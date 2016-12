Opp, opp og bare opp!

Senterlederen på Hell Kjøpesenter, Ketil Reppe, tok i går en snartur innom kontoret sitt for å gi oss sine tall.

– Vi øker omsetninga i år sammenlignet med tidligere år og når et bruttotall på 280 millioner. Det er vi godt fornøyde med. Apropos julehandelen så opplever vi i år ikke det store kaoset, men de som har vært her har handlet godt. Vi ser vi har forretninger som virkelig har julegavevarer, og fra Rema rapporteres det om en eventyrlig julehandel. Noen snøfiller kom det også før jula og ga et ekstra puff for Intersport.

– Hva med de seks siste salgsdagene før jul?

– Vi har satt rekord med en brutto omsetning på 10 millioner på seks dager før jul. Vi er fornøyde, og vi står på videre for kundene og nye rekordtall, sier Reppe.

Kolossal

– 22. desember hadde vi en netto omsetning på 1,5 millioner her på Coop Extra, det samme som dagen før 17. mai. Julehandelen har vært kolossal.

Faktisk en noe søvnig Frode Helsø, Coop Extra-sjefen på Evja.

– Du treffer meg hjemme på min eneste fridag rundt denne jula. Tallene har jeg i hodet, og vi er svært godt fornøyde med årets julehandel, sier Helsø.

150 millioner

I fjor ble Extra-butikken på Evja kåret som landets beste Extra-butikk i kjeden.

– Vi sikter oss mot å forsvare denne posisjonen, og har trua. I 2015 endte vi med en netto omsetning på 139 millioner, Lille Juleaften i år passerte vi 150 millioner, og flere handledager er det igjen, sier Helsø.

– Bare gode ord å si om juletrafikken?

– Absolutt. Tallene fortsetter å vokse, og julehandelen likeså, sier Helsø.

Opp 23 prosent

Senterlederen på Torgkvartalet, Geir Weie, satt på kontoret da vi ringte, og hadde tallenes tale oppe rett foran seg.

– Besøket på Torgkvartalet de siste seks handledagene før jul i år er på samme nivå som i 2015. Dette er vi godt fornøyde med særlig siden årets omsetning på de siste seks handledagene er 23 prosent høyere enn for de siste seks i fjor. Dette betyr at den enkelte kunde i snitt i år har julehandlet mer, sier en godt fornøyd senterleder.

Weie er samtidig nå i romjula en spent senterleder.

– Vi er inne i en spennende uke, årets siste, for vi ligger an til en "all time high" årsomsetning for senteret. Da må vi passere 540 millioner bruttokroner, siden rekorden i 2011 på 539,9 har stått seg siden. Prognosen kan si at vi klarer det, sier en tydelig noe spent Weie.

Han tillegger den nye dagligvareforretningen, Mega noe av skylda for årets gode omsetningstall. Også den nye parkeringsplassen øst for kjøpesenteret sier han har bidratt, sjøl om den kom seint på året. Byggeaktiviteten på nordsida av Torgkvartalet, nevner han noe som kanskje har trukket i motsatt retning.

– Så er vi spente på året som kommer. 1. november i 2017 åpner vi knappe 10 000 kvadratmeter ny salgsflate. Vi gleder oss, sier Weie.