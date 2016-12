- Viktig å forstå hverandre

For fra hjemlandet Afghanistan er ikke Hamdi (15) og Barakat (17 vant til å feire julekvelden. Der er det nyttår som gjelder.

– Da harvi fri i tre dager, tar vi på oss pene klær, går på besøk til slekt og venner, og spiser mye god mat. Nyttår er en stor fest i Afghanistan, forteller de to tenåringene som bor på mottaket for enslige mindreårige i Meråker.

Like før jul fikk de en forsmak på norsk julefeiring. De unge beboerne på asylmottaket har nemlig vært invitert til Dagmar og Daniel Slungård på feriestedet Litjvollen, aller innerst på Fersdalen.

Her, blant tømmerveggene i det gamle huset på gården, møter de et tent juletre, varme på peisen og i ovnen, og et bord som er dekket til fest.

Nøkkelen til jula

- Hva jeg har tenkt å snakke om? Om nøkkelen til jula. Mange hekter seg opp i det utvendige, men den har også en innside. Jeg har tatt med meg en gammel nøkkel som en illustrasjon på at det er mulig å «låse opp jula» og finne de indre verdiene. Takknemlighet for livet, for dem rundt oss, men også for den store gaven som jula har gitt oss, sier soknepresten i Meråker, Arne Magnus Smørvik.

Han er invitert av kveldens vertskap, Dagmar og Daniel Slungård til å være sammen med dem denne kvelden.

Respekt

– Det er viktig at vi lærer å forstå hverandres kultur. Jeg er opptatt av å lære dem litt om kulturen vår, få dem til å forstå at hadde det ikke vært ei tru, hadde det heller ikke vært noen nasjon. Så enkelt er det «oppi hauet mett», sier Daniel Slungård.

- Jeg tror det er viktig at de er klar over vår tro, våre handlemåter. Og så må også vi respektere dem, fastslår 75-åringen.

I løpet av høsten har han invitert med seg de unge fra mottaket til sentrale monument i norsk historie, som Stiklestad og Nidarosdomen.

For flere av guttene fra Fossen er årets julefeiring ikke den første de opplever i Norge.

- Vi feiret jul i Meråker også i fjor. Vi laget juletre – men ingen gaver.