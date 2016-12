Dan Ove (41) skal få livet på rett kjøl

Han har noe å si til ungdom i Stjørdal. Han mener det er noen som tar en råsjangs.

Året er 2000, mener han å huske. Dan Ove Pettersen er i 20-årene. Han har vært en stund hjemme, rastløs og desillusjonert etter å ha blitt sendt hjem fra FN-tjeneste i Bosnia etter påstand om befatning med en narkosak. Noe han senere ble frikjent for. Det er mye tull og festing.

Og det er det også denne kvelden. Det meste av politi er opptatt av en småflystyrt i Meråker, men på lensmannskontoret er det likevel noen som oppfatter at Dan Ove og en kamerat er ute og kjører bil. De blir observert mens de skifter dekk på Statoil etter å ha punktert, og etter det har de en politibil på hjul. Ferden ender skjebnesvangert i et brukar på Prestmoen. Bestekameraten til Dan Ove omkommer.

Dro til Oslo

– Det ble helt mørkt, forteller Dan Ove. Da han kom ut fra sykehuset etter fire dager gikk turen rett til Oslo hvor han begynte med heroin.

Veien til et tungt forbruk var uhyggelig kort. Han blir i Oslo ett års tid, og der bor han delvis hos venner, delvis på gata.

– Jeg var deprimert etter ulykken og slet dessuten med posttraumatisk stress etter tøff FN-tjeneste. Hadde helt mistet troen på det gode i mennesker. Årene etter - det har vært styggtøft egentlig. Til tider lettere. Men så lenge en er rusavhengig får en aldri den freden i hodet. Rusen fører til at en trenger noe å lande på, noe som bare gjør det hele verre selvsagt. Det er en evig runddans.

Kaffe på Kimen

Han tar en slurk av Kimen-kaffen. Det er ikke så lenge siden han var her sist, dresset opp i finstasen til støttekonserten for Frivilligsentralens julearrangement.

– Aldri hatt råd til å dra på konsert, så da måtte jeg pynte meg. Og det var råbra! Dan Ove forteller at han selv har hatt nytte av Frivilligsentralen, både matutleveringen og det sosiale. I tillegg har han fått hjelp fra private.

– Jeg har klippet håret siden julekonserten. Tok det selv med barbermaskinen, men lot noe være igjen litt. Dan Ove stryker luggen bakover og forklarer hvordan han hadde tenkt det - med hårsveisen. Han er ikke sikker på hva han synes selv om resultatet, men det ble et hakk tøffere.

– Jeg har vært skeptisk til å starte dette nyktre livet med nyktre venner. Etter alle disse årene med dritt. Det skjer noe med selvtilliten. Hva har jeg å snakke om? Kan jeg noe annet enn rus, egentlig? Det kommer lett sånne tanker. Men en får sparke seg selv litt i ræva, sier Dan Ove som en gang var aktiv idrettsmann. Kommer fra en familie der flere har utmerket seg innen kampsport. Selv drev han i mange år med boksing.

Ble redd

– I 2013 tok jeg tak i meg selv. Jeg begynte å kjenne på at det ikke gikk stort lenger. «Fortsetter jeg på samme måten er jeg død innen kort tid.» Jeg har en datter på 9 år, som trenger meg. Jeg tenkte på henne, på familien, de virkelige vennene. Jeg fant en indre styrke. Livet jeg levde var søppel fra morgen til morgen. Livslysten var tilbake, sier Dan Ove som nå ser tilbake på noen bedre år med jobb og litt mer ordnet liv.

I 2014 dro han inn til langtidsbehandling. Fikk 1,5 år på Høvringen i Trolla, mens han jobbet i Stjørdal ved Greens Rammefabrikk.

– Fra kommunen fikk jeg også god hjelp. De ga meg startlån på to millioner kroner til hus. Jeg var sjeleglad. Og 11.000 utbetalt i måneden i arbeidsavklaringspenger. Hittil har jeg betalt bare renter på boligkjøpet, men om ett år må jeg innfri for fullt. Da kommer avdragene. Litt spent på det, for å si det forsiktig.

– Før Høvringen var jeg Lar-pasient. Der var det ingen kontroller. Jeg fikk resept på en abnorm mengde subuxone som jeg hentet ut to ganger om dagen i 3-4 år. I tillegg gikk det i piller, hasj andre stoffer og heroin når det var tilgjengelig. Alt.

Opp og nedturer

– Er du helt rusfri nå?

– En skade i hånda gjorde at jeg gikk på et lite tilbakeslag. Da jeg fikk likegladsprøyta tenkte jeg «shit! Var det sånn det føltes å få slippe å forholde seg til følelsene sine!» Det førte til en flørt med opiater igjen, men det ble mest av alt en påminnelse om hvor sårbar jeg er. Jeg blir bare mer bestemt. Nå venter jeg på at prøver skal bli rene.

– Det jeg ønsker meg er å kunne ta en øl og akevitt til juleselskap og sånne ting. Jeg kunne trengt hasj til medisinsk bruk. Men det er jo ikke mulig.

– Du er kanskje for legalisering?

– Nei, det er farlig tenking. I et land som Norge hvor alkohol er tillatt, fordi det liksom er blitt en del av kulturen. Hvorfor tillate enda et rusmiddel? Jeg vet at det er en forestilling om at enkelte typer hasj er ufarlig, men det stemmer ikke. Sitter du og røyker daglig eller ofte ødelegger du hukommelsen din. Du stagnerer der du sitter, og du kommer deg ikke videre derfra før du har sluttet.

Foreldre må våkne

– Vi må slutte å bagatellisere. Det er mye rus blant ungdom i Stjørdal. Det har fått skli unna for lenge. Mange synes det er bare tøft å ta ei stripe på fest eller røyke hasj. Jeg trodde den tida var forbi, men den er ikke det og det ikke bra i det hele tatt. Jeg griper tak i de unge som jeg kan nå for å si til dem at de ikke må gjøre som meg. Det skjer utrolig lett at ting kommer utav kontroll.

Dan Ove sier at foreldre i Stjørdal må våkne.

– De må ikke være naive. Og de må snakke med ungdommene sine, sørge for å få et nært forhold til dem. Det må være slik at det går an å si ting hjemme, også hvis en har rotet seg opp i noe vanskelig. Fremfor alt må gi de gi ungdom trua på seg selv. Fortelle at livet består av mange nedturer, at det er vanlig, og at man ikke behøver å være perfekt. Selv vokste jeg opp i et godt og trygt hjem. Det var ikke noe med de familiære forholdene som gjorde at jeg begynte å ruse meg.

Lyst til å gjøre noe

– Jeg kunne tenkt meg å dra rundt på ungdomsskoler og holde foredrag. Men jeg innser jo at jeg ikke er helt der i dag. Jeg sliter så j… med sosial angst at jeg tør knapt sitte overfor en person og snakke vanlig.

Men jeg er arbeidsfør og vil arbeide. Gikk noen år på Aglo også, på helse- og sosialfag. En kjempeopplevelse! Visste da at mennesker var noe jeg ønsket å jobbe med og noe som engasjerer meg.

Ungdom er det jeg brenner for. Jeg skal dit en gang. At jeg kan bidra hundre prosent til de som sliter i samfunnet. Men først må jeg hjelpe meg selv.