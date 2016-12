Ingen nye funn av skrantesjuke i Trøndelag

Totalt i Trøndelag er ca. 1.500 dyr testet for skrantesjuke (Chronic Wasting Disease). Klæbu, Selbu, Tydal, Trondheim, Stjørdal, Meråker og Malvik har fokusert på innsamling av både elg og hjort. I disse kommunene har over 600 elg og nesten 50 hjort felt under jakt blir testet, i tillegg til rundt 50 dyr som har dødd av andre årsaker.

To dyr har fått påvist sykdommen i området. Det dreier seg om to elger som ble funnet i Selbu i mai.

På landbasis er oppdaget smitte i ytterligere tre villrein i Nordfjella.

Avhengig av lokal innsats

Den nasjonale kartleggingen av skrantesjuke gjennomføres i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet. Alle etatene skryter av innsatsviljen og dugnadsånden som jegere, lokal viltforvaltning og lokalt Mattilsyn har vist.

– Lokalt er det gjort en fantastisk innsats, og jegere har opptrådt forbilledlig med å samle inn hoder. At to nye tilfeller er avdekket viser at innsatsen har gitt resultater, men det er selvsagt gledelig at det ikke er gjort flere funn, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Siden sykdommen forekommer relativt sjelden, må mange dyr testes for å fange opp eventuelle tilfeller. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre innsamlingen uten den gode tilretteleggingen fra lokalt Mattilsyn og lokal viltforvaltning. Flere steder er det også samlet inn prøver fra dyr levert på viltslakteri.

Viktig å opprettholde innsatsen

Framover er det viktig å få testet hjortevilt som dør av andre årsaker enn jakt. I de fleste tilfeller dreier det seg om påkjørte dyr. Det skal alltid meldes fra til Mattilsynet om døde elg, hjort, villrein og rådyr som er ett år eller eldre.

Mattilsynet vil også teste tamrein og oppdrettshjort i slaktesesongen. Det vil være svært alvorlig for tamreinnæringen dersom det viser seg at smitten er spredt til tamrein, og det er viktig å få tatt flest mulig prøver fremover, for å finne ut status i denne gruppen.

- Vi nærmer oss slutten på årets kartleggingsprogram, men vi er helt avhengig av omfattende prøvetaking i mange år fremover. Det gjenstår fremdeles spørsmål om hvordan vi skal håndtere sykdommen i fremtiden. Jegere, viltbehandlingsanlegg, slakterier og mange andre har gjort en kjempeinnsats med å hjelpe til med prøvetaking i høst, og det er viktig at den store dugnadsinnsatsen fortsetter i årene som kommer, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.