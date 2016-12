Rasfare gjør skogbruket krevende

- Skogsdrift i bratt og krevende terreng er noe som karakteriserer skogbruket i store deler av vårt distrikt, og det setter driftsapparatet på krevende øvelser hver dag, sier Stian Almestad, rådgiver skog og utmark i Stjørdal kommune.

- Det er mange hensyn og vurderinger som må tas i et våtere og mer ustabilt klima. Bevisstheten og fokuset rundt fare for ras, flom og erosjon har naturligvis økt, fortsetter han.

Fare med driftsveger

Terrenginngrep som utløser behov for graving der skjæring overskrider en meter, er nå et søknadspliktig tiltak gjennom den nye landbruksveiforskriften fra 1. juli 2015. Det samme gjelder dersom lengden på driftsvegen blir over 150 meter eller arealet over 0,45 daa.

- Dette skjer veldig ofte i distriktet vårt. Vi må ha driftsveger for å komme fram da mye av skogen står i skrånende terreng. Ellers kommer vi oss ikke fram med hogstmaskin og lastebærer, sier Almestad.

Flere må søke om lov

Kommunen er gitt en større rolle i å vurdere skredrisikoen ved driftsveger gjennom den nye landbruksveiforskriften. Stjørdal kommune har fått inn en god del søknader om tiltak som tidligere ikke var søknadspliktige, forteller Almestad. Kommunen må vurdere om det trengs ekstra undersøkelser, ulike sikkerhetstiltak og om graving av driftsveg i det heletatt er forsvarlig.

- Vi sjekker oppimot NVE sine aktsomhetskart, og det godkjennes i mindre grad gravedrifter i leirområder uten at tiltaket er vurdert og anbefalt av geolog eller geotekniker. Krav til aktsomhet ved graving av driftsveger vil variere ut i fra hvor gravingen skjer. Det er forskjell på områder som drenerer med kort avstand mot viktig infrastruktur, sammenlignet med områder som er langt inne på skogen, slik at her må vi utøve skjønn, sier Almestad.

Arbeid kan utløse

Ras kan komme av naturgitte årsaker alene, men ofte ser en at tiltak og arbeider kan være en utløsende årsak.

Dette er det man forsøker å forebygge med de nye hogstforskriftene som kom i fjor, forteller Almestad.

Graving av driftsveger i bratte lisider kan utløse løsmasseskred, særlig ved at gravingen endrer den naturlige dreneringen i lia. Vannet kan dermed bli ledet til nye dreneringsveger som ikke har stor nok kapasitet til å lede vannet ut av området på en sikker måte.

Fikk strenge pålegg

Stian Almestad viser fram søknader, der skogeier har fått strenge pålegg om å trygge tiltaket med ekstra undersøkelser etter at de innskjerpede reglene trådte i kraft.

I en av søknadene er det planlagt hogst innenfor et potensielt skredfarlig område. Rådmannen anbefaler at fagkyndig person gjennomfører en vurdering av effekten tiltakene kan medføre for områdets stabilitet, står det i svaret til søker. Og det stilles også konkrete krav til etterarbeidet.

Dersom vannveier ødelegges under driften, skal de repareres. Kjørespor skal rettes opp raskt for å unngå at vann følger kjøresporene og ødelegger den naturlige dreneringen i lisida. Videre kreves at driftsvegen skal tilplantes. Underveis plikter tiltakshaver å følge med om det dukker opp leire eller andre erosjonsutsatte løsmasser. Da må det på nytt eksperter inn. Skogeier må følge med utviklingen av hydrologien og vannveier etter endt drift, og må iverksette tiltak dersom dette blir nødvendig for unngå erosjon, flom og ras.

Fortsatt rasfare

Rasfaren i Stjørdal og Meråker-dalføret er fortsatt stor etter mye nedbør de siste ukene.

Vanntrukken jord har også gitt etter flere steder, med påfølgende skade på eiendommer, veier og bygninger.