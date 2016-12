Regn, regn og mer regn ventet i Trøndelag

Været har ikke akkurat bidratt til julestemningen på våre trakter, og det ser ikke ut til at det blir særlig med vinter de nærmeste dagene heller. Tidvis sterk vind og generelt fuktig er stikkord.

Høljer ned

Det vil regne, regne og regne hele resten av torsdag, til og med midt på dagen fredag, opplyser vakthavende meteorolog Ine-Therese Pedersen. Vinden vil i disse dagene ligge på sørvest, og den kan blåse opp mot liten storm. Fredag ettermiddag vil regnet gå over til byger, men det vil likevel være fuktig.

- Snøgrensa vil ligge på mellom 500 og 700 meter over havet, sier meteorologen.

Samtidig er det sendt ut jordskredvarsel for alle fylker fra Rogaland til Troms torsdag og fredag. For Stjørdal og Meråker er varselet satt på gult nivå:

"Det ventes mye regn torsdag. Nedbøren starter alle rede natt til torsdag. Stigende temperaturer vil også føre til snøsmelting i områder med snødekke. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis meget høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales".

Gult nivå er det andre av fire nivåer.

Send oss dine fyrverkeri-blinkskudd Best rakettvær rundt midnatt.

Fuktig fyrverkeri

Pedersens prognoser for nyttårsaften er heller ikke spesielt oppløftende. Da kommer nemlig et nytt nedbørsområde inn over Trøndelag. Vinden dreier på nordvest og det kan bli stiv og sterk kuling i utsatte strøk.

- Så det blir dårlig vær for fyrverkeri?

- Mot midnatt minker vinden en del og det blir bedre forhold, men det blir fremdeles vått, opplyser hun.

Vi må over i 2017 før vi får vinterværet. 1. nyttårsdag vil temperaturen krype under null, og nedbøren vil dermed komme som snø.