Slik forbereder du kjæledyrene på nyttårsfeiringen

Mange dyr, spesielt hunder, er redde for fyrverkeri, men godt forarbeid i romjulen kan bidra til en bedre nyttårsfeiring for din firbeinte venn.

Mattilsynet anbefaler at arbeidet med å gi hunden en god start på det nye året bør starte noen dager i forveien.

– Sørg for å skjerme dyrene i en hektisk atmosfære, for eksempel i familieselskaper. Da får du en roligere og mindre stresset hund på nyttårsaften, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

På selve dagen anbefaler hun at man går en lang tur og gir hunden mat litt sent, ettersom en mett og trett hund faller lettere til ro. Man bør heller ikke la et engstelig dyr være alene.

– Vær sammen, gjerne i et rom der den er skjermet for lysblink og lyder, sier Knævelsrud. Hun understreker at mange dyr også har en tendens til å stikke av når de er redde.

– Dyrene risikerer å bli skadd i trafikken og utløser leteaksjoner, så pass på at verken hunder eller katter kan komme seg ut av huset når kvelden kommer, sier Knævelsrud.

Hun understreker at en av de viktigste tingene du som eier kan gjøre, er å bidra til å normalisere situasjonen for dyret, ved for eksempel lek eller ved å sette på radioen.

Her er noen tips til hvordan du kan gi ditt kjæledyr en fin nyttårsaften: