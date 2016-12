Like før klokka 02.30 natt til fredag fikk politiet melding om piratkjøring i Stjørdal sentrum.

– En piratdrosje forsøkte å plukke opp kunder i taxikøa ved torget. Det var snakk om flere biler, sier operasjonsleder Bjørn Haugan i Trøndelag politidistrikt.

Kan straffes

Ifølge politiet var det én sjåfør som pekte seg ut. Vedkommende, som befinner seg i 20-årene, ble kontaktet av politiet.

– Vi registrerte personalia og registreringsnummeret på kjøretøyet. Sjåføren fikk en muntlig advarsel og fikk pålegg om å forlate stedet, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Sparby forteller at grensen mellom piratkjøring og såkalt vennekjøring kan være vanskelig å bevise.

– Men når det åpenbart er ukjente folk man kjører mot betaling, så kan det straffes med bøter. Ved gjentagende tilfeller så vurderes det også inndragelse av førerkort og kjøretøy, sier han.

– Er piratkjøring et gjentagende problem i Stjørdal?

– Det har ikke vært et tema mellom oss og den ordinære taxinæringen den siste tiden. Det er litt spesielt nå i jula med mye folk ute, og da er det enkelte som ser muligheten til å tjene seg noen kroner.

– Skjer bortimot hver helg

Daglig leder i Stjørdal Taxi, Kurt Bratseth, er ikke overrasket over nattens hendelse.

– Dette er ikke noe nytt for oss. Piratkjøring foregår bortimot hver helg hele året, mener han.

– Hele landet lider under piratvirksomhet. Det opprettes grupper på sosiale medier og folk settes i kontakt med hverandre. Det er dessverre blitt en trend, legger Bratseth til.

– Hva mener du bør gjøres for å få en slutt på dette?

– Det må settes et eksempel mot disse sjåførene. Sende et signal om at dette er ulovlig persontransport.