Kræsjet i dørene på Fjellhallen

En mann bosatt på Stjørdal har overfor politiet erkjent å ha utført skadeverk på dørene inn til Fjellhallen ved hjelp av en bil.

Bilskilt lå igjen

- Vi fikk melding om dette klokken 11:53 fredag formiddag, og har jobbet med denne saken gjennom dagen, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Arild Syvertsen.

Et bilskilt som lå igjen på stedet ledet politiet til en ung mann bosatt i Stjørdal. Han erkjente forholdet under politiavhør torsdag.

Ukjent motiv

Syvertsen kan ikke si noe om hva slags motiv vedkommende hadde for å kjøre borti dørene på idrettsanlegget.

- Alt jeg kan si er at det er snakk om et skadeverk, og at forholdet er erkjent. Vi anser derfor saken som løst, sier han.

Det har ikke vært rus inne i bildet.