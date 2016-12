Naturfotograf Børge prøver å være kreativ når han skaper bildene sine

Vi har tatt turen hjem til Børge Wahl innerst i grenda Sorta i Lånke. Der bygde Børge og kona Maria Wahl huset sitt for ti år siden, og hvor de bor de sammen med sønnene Mikkel og Jobjørn, to hunder og noen få bikuber.

Kanskje ikke så rart at denne fotografen har blitt naturfotograf, når han sammen med familien sin nærmest bor ute i naturen. Rundt husene på eiendommen finnes en rekke naturkvaliteter, noe som gjør at Børge ikke trenger å gå langt for å få utløp for sin store natur- og fotointeresse.

Se et utvalg av bildene hans i karusellen over.

– Hadde jeg oppholdt meg mye i en by, hadde jeg nok tatt mange bilder der også. Det er fotograferinga i seg selv som driver meg og som jeg synes er givende. For meg blir dette en aktivitet, en slags meditasjon, og hvor jeg kan fordype meg 100 %. Da er det ikke så viktig om det er en bjørn foran kameraet. Jeg prøver å finne noe interessant der og da. Fotografering tror jeg trener opp øyet og hjernen, sier Børge som en forklaring på sin store lidenskap for naturfotografiet.

Skaper nye bilder

Mens han tidligere tok det mange vil kalle for dokumentariske bilder, prøver han nå i større grad å skape bilder som han har inne i eget hode, og som han går rundt og tenker på. Ett eksempel på dette, er et mosekledd tak på ei gammel hytte i skogen rett ved der han bor. Dette mosekledte taket har fascinert han såpass, at han nå prøver å gjøre noe ekstra ut av det.

– I høst har jeg utfordret meg litt ekstra. Jeg skal ta minst ett nytt bilde hver dag i et helt år. Det begynte jeg med i august, og har så langt maktet å følge opp prosjektet mitt. Jeg legger ut bildene hver dag på en egen fotoblogg på nettet. Der kan alle gå inn og se hva jeg driver med rent fotografisk hver eneste dag fram til august neste år, forteller Børge.

Bildene som Børge tar i forbindelse med dette årsprosjektet finner du på denne nettsida: www.borgewahl.com.

Startet med naturinteresse

Børge vokste opp i Reppesfeltet på Lånke, og var nysgjerrig på alt som rørte seg i naturen. For han var det kjekt å ha med noe tilbake fra turene ute, enten det var bær, sopp, fuglefjær eller planter.

– Jeg fikk nye opplevelser underveis, og var ofte på turer sammen med en hund, for det har jeg alltid hatt. En hund er som en turkamerat, og dessuten må du ut med den minst to ganger om dagen.

Interessen for fotografering ble til da han fikk låne fotoutstyret til faren. Det holdt for det meste til bilder av landskap og solnedganger.

– En gang fikk jeg tatt bilder av en bjørn i Gäddede i Sverige, og var rimelig spent da vi fikk framkalt bildene. Bjørnen ble dessverre bare som en liten prikk på bildene den gangen, humrer Børge.

Digital revolusjon

Etter at den digitale revolusjonen for noen år siden endret måten å fotografere på, opplevde Børge nye muligheter, og noe han har utviklet videre i bildeskapinga.

– Med digitale bilder kan det bli for mange bilder. Jeg prøver å holde igjen litt og bevare ”den analoge fingeren”. I dag holder det ikke bare å være en god fotograf, du må også beherske den digitale arbeidsflyten. Dagens RAW-filer kan sammenliknes med datidens negativer og må jobbes mye med på skjermen før bildet er ferdig, sier Børge.