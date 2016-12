Solgte for millioner, men førte ikke regnskap

Mannen som er i begynnelsen av førtiåra, ble like før jul dømt for å ha tjent millioner uten å føre regnskap. Han ble også funnet skyldig i ulovlig innførsel av to biler.

Dop og elektrosjokkvåpen

Hjemme hos mannen fant politiet dopingmidler og et elektrosjokkvåpen under en husransakelse. Mannen ble også dømt for vold mot kona og en nabo.

Stjørdalsmannen ble også dømt til å tåle inndragning av til sammen 587.000 kroner som retten kom til at mannen hadde «spart» eller tjent på å drive i strid med loven.

Det var skattemyndighetene som fattet interesse for stjørdalingen virksomhet. Våren 2014 varslet de politiet. Skattemyndighetene hadde mistanke om at stjørdalsmannens økonomi ikke var i samsvar med opplysningene i mannens selvangivelser.

Husransakelse

Høsten samme gjorde politiet husransakelse hjemme hos mannen. Da kom dopingmidlene og elektrosjokkpistolen for en dag.

Mannen forklarte at han brukte dopingmidlene sjøl i forbindelse med trening. Elektrosjokkvåpenet hadde han anskaffet fordi han opplevde at han ble truet.

Mannen var også anmeldt for å ha importert to biler til Norge fra Utlandet uten å betale verken merverdiavgift eller engangsavgift.

Store beløp

I tiltalebeslutningen var mannen anklaget for å ha drevet næringsvirksomhet uten å ha levert regnskap for årene mellom 2009 og 2013. Påtalemyndigheten hadde beregnet at mannen i løpet av disse årene ikke hadde oppgitt inntekter for mer enn til sammen 21 millioner kroner.

Omsetningen de fem årene varierte mellom to og nesten seks millioner kroner.

Firmaet mannen drev, ble slått konkurs i 2013.

Stjørdalsmannen møtte i tingretten forleden og erkjente delvis straffskyld for forholdene han var tiltalt for.

Slo kona, dyttet nabo

Mannen nektet for at han hadde slått kona med knyttneve i ansiktet en kveld i januar i år. Han hadde bare dyttet til henne under en krangel slik at hun falt og slo seg. Det var også kona sin versjon i retten.

Men tingretten trodde ikke på forklaringene. Retten trodde mer på politiforklaringen som ble tatt opp like etter episoden og på legejournalen som ble lagt fram.

Stjørdalsmannen innrømmet også at han hadde kranglet med en nabo og dyttet ham slik at mannen falt i januar i år.

I domspremissene peker tingretten på at stjørdalsmannen er domfelt flere ganger tidligere blant annet for brudd på bokføringsloven. Noen av lovbruddene er også begått i prøvetida for en tidligere dom.

I domspremissene trekker retten fram bruddene på bokføringsloven som de mest alvorlige. Etter at retten lot all tvil komme tiltalte til gode, sto det tilbake et samlet beløp på 15 millioner kroner som ikke var bokført. Retten peker på at som gikk over mannen sin konto, var betydelige. Og forholdene pågikk over flere år.

Retten konkluderte med at overtredelsene var så alvorlige at stjørdalsmannen også ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i ti år.