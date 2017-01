Åpner for generell beverjakt

- Vi legger nå ut et forslag til høring. Vi er interessert i synspunkter fra flest mulig, sier Stian Almestad, rådgiver i Stjørdal kommune.

Har tatt seg opp

Beveren har vært utrydningstruet og ble fredet i Norge på slutten av 1800-tallet. Først de siste fire – fem årene har bestanden har tatt seg opp. Kommunen har mottatt flere henvendelser om problemer forårsaket av bever. Det har også kommet flere søknader om skadefelling og ønsker om fjerning av beverdemninger.

Skadefellinger og riving av demninger er en dårlig forvaltning. Bever representerer en flott ressurs som kan høstes og reguleres gjennom ordinær jakt, dersom bestanden vurderes som livskraftig, skriver kommunen i høringsbrevet.

Det er gjennomført takst for å vurdere bestanden. Den ble utført langs Stjørdalselva, Brekkeelva/Mælaselva, Gråelva, Leksa og Forra – totalt 105 km. Resultatet viste 11 – 13 etablerte beverfamiliegrupper her. Til sammen mellom 43 – 47 bever. Takstrapporten antyder at et uttak på 6 – 7 dyr ikke vil påvirke bestandsstørrelsen.

Sonekart

Det er utarbeidet forslag til et sonekart for jakt. Der foreslås at beverlokaliteter tilknyttet Stjørdalselvas hovedkanal holdes utenfor. Det mener man vil sikre en forutsigbar og bærekraftig forvaltning av bever i gode habitater med lav konfliktgrad. Det foreslås en jaktforbudssone på 70 meter langs begge sider av elva. Grunneiere kan samarbeide, og kvotefri tildeling kan oppnås for vald med grunnlag for minst 10 fellingstillatelser.

Blir endringer

Det kommer en ny beverforskrift til våren. Ordningen med fellingstillatelser opphører. Det blir beverjakt på linje med småviltjakt, med visse begrensninger. Forslaget tar utgangspunkt i gjeldende beverforskrift.

Målet er ifølge høringsbrevet å åpne for jakt allerede kommende jaktsesong, fra 1. oktober. Nå starter jobbingen med å få innført en lokal forskrift, forteller Almestad. Denne kan bli justert når ny sentral forskrift kommer.