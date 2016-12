Forsiden / Nyheter De fleste nordmenn har ingen nyttårsforsetter

To av tre nordmenn sier at de ikke har noen nyttårsforsetter for året som kommer, viser en ny undersøkelse. Men de som har forsetter, vil først og fremst trene mer, gå ned i vekt og spise sunnere.