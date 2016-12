Klart for nytt trøndelagsmøte på Hell

De tre samfunnsaktørene er blant gjestene og innlederne når rundt fire hundre møtedeltakere samles til det sjuende Trøndelagsmøtet på Scandic Hell Hotel i Stjørdal 12. og 13. januar.

Møteplass

Trøndelagsmøtet arrangeres av Trøndelagsrådet. Rådet er et politisk samarbeidsorgan mellom de to trønderske fylkeskommunene, samt kommunene Trondheim og Stjørdal.

Siden 2010 har Trøndelagsmøtet vært en møteplass for rundt fire hundre personer; lokalpolitikere, fylkespolitikere, rikspolitikere, rådmenn, sentrale beslutningstakere fra næringslivet, kunnskapsmiljøene, offentlige virksomheter i Trøndelag og andre samfunnsaktører.

Inn i framtida

Møtet som går over to dager på Hell, gir deltakerne en arena for dialog, idéutveksling og et sted å komme i kontakt med sentrale personer fra ulike miljø i Trøndelag. Det er to dager med informasjon og debatt om sentrale tema for Trøndelag, nettverksbygging og sosial utfoldelse.

Tema for Trøndelagsmøtet 2017 er «Trøndelag inn i framtida». Trøndelag er i ferd med å bli en ny region. Vi får ny teknologi, nye rammer og et større behov for å tenke grønt, innovativt og effektivt. Her er hovedtemaer på årets Trøndelagsmøte:

Grønt skifte i Trøndelag, store endringer i forsvaret, storfylket og nytt samarbeid, gründere og entreprenørskap.