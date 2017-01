Diana Ross kunne blitt hegrasbygg

Hegrasbyggen Morten Granås (79), bursdag 2. juledag, synes i dag, flere tiår etter denne tildragelsen i London, ennå å skjelve både i knær og stemme. Forståelig, for der satt han med en av de absolutt største av de store på fanget.

– Så skulle de synge videre. Satt der noe lamslått. Våkner raskt til, for i neste pause kommer hun tilbake igjen i mitt fang, sier Granås nå i en samtale med lokalavisa i romjula.

Oppdalsjente

Født heime på småbruket «Trøåsen», bruket som i 1912 fikk navnet Granås. Lokalisert like nord for Hegra kirke. Reidar Korstad transporterte jordmora Ingeborg Skogan som klipte navlestrengen på den nyankomne broren til Sverre og Jostein. Kort tid tidligere denne dagen hadde hun utført samme oppdraget på «Korstadjalet» i Skjelstadmark for å skille Rollaug Korstad fra mora si.

På et verre vis ble Morten skilt fra sin mor.

– Hun døde da jeg var bare tre år gammel. Tante Inga Granås, ble på mange måter mora mi i oppveksten.

Bare 6 år gammel startet han i barneskolen, den gang lokalisert på sørsida av Stjørdalselva, på området i dag kjent som Høgtun.

– Utsikten het det, losjelokalet var det egentlig...

– Unnskyld avbrytelsen Morten, losje, avholdslokale i Hegra?

– Ja, men lenge siden det forsvant, sier han og fortsetter...

– Her var vi gutter og jenter som unger flest. Noen mer vidløftige enn de andre. Arne «Knotta» eller Hoven var en av dem, noe tøffere, større og sterkere enn oss andre. En dag skulle han ta jentene og stilte seg inntil veggen med sopelimen klar for en dask når jentene kom ut døra. Døra åpnet seg, Arne lot limen falle, og traff Rakel Berg, læreren. Ikke bare populært det.

Så etter ett år på Framhaldsskolen i heimkommunen Hegra ble det realskole i to år i Hommelvik, Hommelvik var lettest tilgjengelig med tog fra og til Hegra stasjon.

Etter realskolen ble det landsgymnas og hybeltilværelse på Steinkjer med til sist realartium. Så i det militære i 18 måneder, Lista, Ørlandet og Værnes, før yrkesvalget var gjort, NRK sin tekniske skole på Marienlyst i Oslo.

– Vi var 10-12 hegrasbygger i Oslo på denne tida, tidlig på 60-tallet. Bodde sentralt, flere festløver her, og må kunne si at vi virkelig gjorde oss gjeldende i Trøndelaget.

Det fikk konsekvenser for Morten fra Hegra. For i Trønderlaget var også ei Oppdalsjente, Bjørg Horvli, som ble fanget, eller fant fanget til Morten lenge før Diana Ross gjorde det. Oppdalsjenta vant fangkampen, og bor på Granås også i dag.

Radio og fjernsyn

Umiddelbart etter sin toårige utdannelse fikk morten fast ansettelse i NRK Trøndelag som programtekniker, Først radio og så også TV-produksjon. Han var lydmann.

– Her kom du tett innpå mange kjendiser?

– Et resultat av jobben det, sier han og her nevnes navn som Gluntan, Arve Tellefsen, Ole Paus og broren, Knutsen og Ludviksen og ikke minst Otto Nilsen.

Her må vi bare stoppe han, lista er lang.

– Vi kom tett innpå artistene sjølsagt, jeg har som lydmann gjort mange, mange opptak med kjente artister. Også radioteaterproduksjon med skuespillere fra Trøndelag Teater. Det hørte med til jobben.

Litt snubling i starten kom han ikke unna.

– Jeg skulle tidlig i karrieren sende direkte fra Nidarosdomen, et større pasjonsverk skulle framføres, og jeg var på et par prøver. Ganske komplisert med mange mikrofoner, det kvilte et stort ansvar på mine skuldre. Da kvelden kom for direkte sending, hadde jeg dresset meg opp med kappe og hatt, og møtte biskop Arne Fjellbu inne i domen. Han så på meg og sa at her inne bruker vi ikke hodeplagg. Jeg hadde glemt å ta av meg hatten. Siden den gang har ikke jeg engang brukt lue i Nidarosdomen, til tross for mange, mange oppdrag også der.

Fjernsynet kom, og også der måtte NRK ha lydteknikere og ingeniører. Radioens P2 ble lagt til Trondheim, nye utfordringer også med sendinger i stereo.

– Klart jeg har hatt en svært interessant, spennende og utfordrende jobb. Stadige skiftninger, ny teknikk, mens det kanskje mest interessante har vært møte med folket, de vi laget programmene og nyhetsinnslagene rundt.

Morten ble og var også i jobbsammenheng synlig. Sentral i oppbygginga av NRK på Tyholt. Ble teknisk sjef og hadde på det meste 40 teknikere rundt seg.

– Jeg ble på mange måter et utvalgsmenneske på Tyholt, mye møtevirksomhet, i Trondhem og direksjonsmøter i Oslo. Deltok også mye i nordisk samarbeid i forbindelse med radio og fjernsyn. Kan nevne at vi var først i verden som tok i bruk et digitalt programlinjenett, sier han.

Han skulle gjerne sagt noe mer om det, men lyden falt ut...

Hjem igjen

I 1983 solgte familien huset på Heimdal og flyttet til Granås i Hegra. Og vel 10 år senere var Morten pensjonist på småbruket. Go–stolen sto der, men så langt er den lite brukt. En lydtekniker av Granåsstørrelsen kan ikke bare lyd, han er tømrer, murer, bilmekaniker, og ikke minst ølbrygger. Hegrasølet gjorde han landskjent tidlig på 90-tallet.

Etter hjemkomsten til Granås hadde han restaurert all bygningsmasse. Hadde gått og sett på den gamle mastua til naboen Nils Skårråen, et bygg preget av tidens tann, et restaureringsobjekt ingeniøren fra NRK ønsket seg.

Han fikk til sist ja fra Nils. Og ikke lang tid etter var mastua tatt ned bit for bit og flyttet til Granås. Han har solide never tømreren Granås. Så, hva skulle han bruke mastua til?

Serveringssted. Han søkte kommunen og fikk serveringstillatelse, og som den første fikk han mot en stemme i kommunestyret i Stjørdal selge og skjenke hjemmelaget maltøl til maten i masstua.

Senere, for tre år siden, fikk han salgsbevilling for hjemmebrygget sitt, og selger nå maltøl på kanne, størrelse opp til flere liter, fra Granås gård.

Morten har utvilsomt vært en av de absolutt største bidragsytere hva angår å gjøre det lokale maltølet bra landskjent. Da spesielt gjennom prosessen med røyktørking av kornet, toradsbygg. Deltatt i prosjektet «norsk malt, humle og urter, smaken av norsk øl». Dette har resultert i at bruken av stjørdalsmalt i ølbrygging brer om seg.

– Vi har for kort tid siden levert et halvt tonn malt til Mack bryggeri i Tromsø. Levert fra et nytt såinnhus jeg har bygd sammen med svigersønnen Terje Skogan. Her kan vi tørke 500–600 kilo korn av gangen.

I utgangspunktet hadde vi tenkt å presentere Morten Granås under tittelen «Morten melter mengder med malt». Det ble det ikke noe av, han vil ikke si noe om produksjonsmengden.

Kanskje vil han si noe mer om Diana Ross?

– Nei, det var ikke noe mer. Var i London på stipendtur sammen med en kollega tidlig på 60–tallet. Bjørg var også med.

– Hvor satt hun under konserten?

– Hun satt noe lengre bort.

– Ingen antydning fra Diana om at hun ville bli med til Hegra?

– Nei, jeg tror nok det var tilfeldig at hun kom til meg.

Uansett Diana eller Bjørg, Morten har ikke all verdens tid til damer. Han jobber, guide på Hegra festning, vaktmesteroppdrag hos Hegra Sparebank, og 6. juledag møtte han på Sparbutikken på «Korsvegen», kl. 06.00 for å delta i varetellinga.