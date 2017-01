Fagerhaug på flyttefot

– Gitt noe ombygging og tiltak utvendig kan det hende at lokalene på Evja ville bli gode fasiliteter for oss, sier Vidar Lykkås, daglig leder for de tre tilbudene ved Fagerhaug kristne oppvekstsenter.

Stor vekst

Fagerhaug Kristne skole og International School på Fagerhaug, har i dag rundt 150 elever. Begge disse enhetene har i følge Lykkås hatt en god høst. I tillegg har Fagerhaug barnehage.

– Høsten har vært svært positiv for oss, vi har fått stor oppmerksomhet, ikke minst fra foreldre som ønsker å sende barna sine til våre skoler, særlig den internasjonale skolen, men også den kristne skolen. Vi har over lengre tid sett oss omkring etter en annen lokalisering enn dagens,og det av flere hensyn, sier Lykkås.

Her nevner han to punkt.

– Det er slik i dag at 95 prosent av våre elever må ta en eller to skolebusser for å komme seg til skolen. En enklere tilgjengelighet vet vi vil gi oss en større vekst, sier han.

Trenger større areal

Også et annet hensyn trekker han inn som bakgrunn for en mulig flytting.

– Fram i tid må vi ha mer skoleareal eller bygningsmasse på Skatval,sier Lykkås.

En investering uten kanskje de store utslag på ønsket om elevtallsvekst.

– En lokalisering for oss i kommunesenteret, ville gitt oss et helt annet elevtall enn dagens, sier Lykkås.

Han tror en sentrumslokalisering etter kort tid vill kunne øke elevtallet ved de to skoletilbudene med rundt 100 elever, fra dagens 150 til 250.

– Vi lever godt på Skatval, men skolene trenger ikke ligge på Skatval, sier han, og bekrefter at det jobbes med alternativ lokalisering.

Også Evja

Lykkås vil ikke si hvor de er i prosessen med tanker om ny lokalisering. Men han understreker at de er klare over at det blir ledige lokaler på Evja, og sier at de 3700 kvadratmetrene på Evja passer greit for Fagerhaugskolene.

– Her er eiendommen regulert for skoleformål, og da begrenser det seg hvem som blir ny leietaker. Vi på Fagerhaug forstår at eier av lokalene på Evja tenker at Fagerhaug kunne vært en leietaker der, gitt at det på Evja er regulert til skoleformål, og gitt at det er sonderingsprosesser i forhold til mulighetene til å flytte vår skolevirksomhet nærmere sentrum. Men vi har ikke tatt stilling til, eller hatt konkrete møter i 2016 om flytting, sier Lykkås.

Han vil heller ikke si noe om det har vært kontakt mellom eier av Fagerhaug og eier av lokalene Nord Universitet flytter fra neste år, men legger ikke skjul på at tilbudet på Skatval i dag er litt bortgjemt.