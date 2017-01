Den nye sjefen for NAV Værnes

Mandag hadde hun første dag på jobben som ny leder for NAV i Værnesregionen. Stjørdalingen kommer fra jobben som NHO-direktør i Trøndelag, en jobb hun hadde i 12 år.

– NAV utfører et veldig viktig samfunnsoppdrag. Det har alltid interessert meg, sier Storødegård.

Hun har allsidig bakgrunn fra yrkes- og samfunnsliv. Mest har hun jobbet med politikk. Merethe Storødegård ble valgt inn i kommunestyret i Stjørdal for Arbeiderpartiet som 18-åring. Før perioden i NHO, var Storødegård fylkesordfører i Nord-Trøndelag i perioden 1997 til 2003.

I NAV i Værnesregionen blir hun sjef for rundt 60 medarbeidere. De fleste holder til i «hovedkvarteret» i rådhuset i Stjørdal. Nav i Værnesregionen omfatter kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu, Tydal og Frosta.

NAV er en instans de aller fleste av oss kommer i berøring med. Tjenesten er sen sammensmelting av trygdetjenester, arbeidsmarkedsetaten og de kommunale sosialkontorene.

– NAV i Værnes begynte som et prosjekt. Jeg er imponert over hva de ansatte har fått til. Værnesregionen viser vei for andre regioner i landet, sier Storødegård.

Hun forteller om en travel start i den nye jobben som NAV-leder. Det er mye nytt å sette seg inn i.

– Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt sammen med nye kolleger. Jeg ser allerede at de har sterk kompetanse, sier Merethe Storødegård.

Hun tar imot Stjørdalens Blad ute i fellesarealet for NAV i rådhuset i Stjørdal. Arealet bærer preg av at den enkelte bruker kan ordne mye selv via data og nett. Derfor er NA-kontoret godt utstyrt med PC'er for selvbetjening.