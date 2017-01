Får tilbake førerkortet

Ungdommen som er i slutten av tenåra, ble knepet i laserkontroll 23. august i år. Han kjørte da så fort i 60-sonen at politiet tok beslag i førerkortet. Politiet ville holde førerkortet beslaglagt inntil saken mot stjørdalingen kommer opp for retten senere på nyåret. Det gikk ikke stjørdalsungdommen med på. Han anket derfor førerkortbeslaget inn for tingretten.

I domspremissene peker retten på at den farten stjørdalingen ble klokket inn på, vanligvis fører til at bilføreren må levere fra seg førerkortet i tre måneder til et halvt år. I dette tilfellet har ungdommen erkjent at han kjørte for fort selv om han ikke husker den aktuelle farten. Stjørdalingen har erkjent straffskyld for råkjøringen.

Tingretten peker på at førerkortet allerede har vært beslaglagt noen måneder. Retten legger vekt på at stjørdalsungdommen skal begynne på sjåføropplæring for lastebil nå i januar og at han allerede har sikret seg lærlingeplass. Uten førerkort mister han både kurs og lærlingejobb.

Retten kom til at det vil være et uforholdsmessig inngrep. Stjørdalsungdommen får derfor tilbake førerkortet til kursstart i januar.