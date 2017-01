Her er hun på plass i rådmannsstolen

– Det første jeg fikk en oversikt over var om kjøkkentjenesten i avdelingen. Jeg har uke 12 ser jeg. Det må jeg sette meg litt inn i, sier Anne Kathrine Slungård (52) og smiler.

Krasjstart

52-åringen hadde såvidt rukket å prøve rådmannsstolen da Stjørdalens Blad kom på besøk i dag, mandag. Den første arbeidsdagen ble forsinket.

– Det ble litt krasjstart, men hvorfor ikke? Det er bare å kaste seg ut i det, sier Slungård.

Hun hadde nemlig ikke den beste oppladningen. Søndag kjørte hun, samboeren og de to yngste barna fra Sykkylven til Oslo.

– Vi kom fram klokka 22.30 søndag kveld. Jeg var i seng først klokka 02.30 og var oppe igjen klokka 06 i dag tidlig. Så var det fly fra Oslo til Værnes, som var litt forsinket, forklarer Anne Kathrine Slungård.

– Du har sovet godt de siste nettene før din første arbeidsdag i rådhuset?

– Absolutt. Jeg har faktisk drømt mye om Stjørdal kommune i jula. Det har vært om kulturhuset, formannskapet og arbeidsveien, for å nevne noe. Underbevisstheten har jobbet hardt. Men jeg har ikke opplevd mareritt, altså! Drømmene er vel et tegn på at det er på tide å komme i gang.

Skal gjøre seg kjent

Hun har et stort kontor i 3. etasje.

– Det er uvant for meg. I mine to siste jobber har jeg sittet i åpent landskap, en arbeidsmetodikk som jeg liker. Men døra til kontoret kommer til å stå mye oppe, og jeg har dessuten tenkt å være mye ute av kontoret, spesielt i starten. Jeg må bli kjent med huset og hilse på folk. Det gleder jeg meg til, understreker Slungård.

De mest sentrale dokumentene har hun allerede satt seg inn i som rådmann i Nord-Trøndelags største kommune.

I oppstartsfasen får hun mye hjelp av Tore Rømo, som har vært konstituert rådmann i Stjørdal siden sist sommer.