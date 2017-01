– Tren heller for helsas skyld

Januar er en populær måned å melde seg inn på treningssenter. Men Gry Fossland ved Spenst vil at folk skal ha riktig motivasjon når de begynner.

– Vi ønsker at folk skal begynne å trene fordi de får bedre helse. Trening er knyttet til veldig mange positive ting. Nyttårforsett er nok en mer kortvarig lykke, tror Fossland.

– Styrketrening stor effekt

– Tren fordi det gir en helsegevinst. Start med å trene to ganger i uka, det er gjenomførbart. Det får du til. Blir du i bedre form får du sannsynligvis lyst på noe mer, og da kan du øke med en økt til. Men det viktigste er å komme seg i aktivitet.

Fossland sier hun ikke tror folk flest er klar over hvor stor effekt styrketrening har på helsa.

– Jeg tror ikke folk er klar over den store effekten styrketrening har. Det er bra å gå tur, men styrketrening to ganger i uka kan ikke sammenliknes med det å gå tur. Men alt handler om hva motivasjonen din er. Hvis helse er motivasjon, så er det du selv som får gevinsten om du trener bra. Slutter du å trene er det du selv som taper på det. Så det er budskapet mitt: Kom deg i aktivitet, og sørg for å kombinere det med styrketrening.

Hun mener det er vanskelig å si hvor mange av de som melder seg inn i januar som fortsatt henger med langt fram i tid.

– Det har alltid vært en treningsboom i januar. Media har jo veldig fokus på det også, men jeg synes det har vært veldig jevn og god innmelding hele året hos oss. Jeg tror at mange har trent hos oss i desember fordi det har vært mørkt og lite snø ute.

Nyttårsforsett er kortvarig

Forskning gjort av University of Scranton viser at bare 8 prosent av de som setter seg nyttårsforsetter, faktisk klarer å oppnå dem.

Forskning gjort av professor E. J. Masicampo fra Wake Forest University viser at en god plan øker sjansene for å lykkes, og sørger for at du får tanken på forsettene ut av hodet.

– Så snart en plan er laget, kan vi slutte å tenke på dette målet. Dette frigjør tankene så vi kan fokusere på andre oppgaver eller simpelthen nyte øyeblikket, sier forskeren i en pressemelding.