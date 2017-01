137 meldte seg ut av kirka i Stjørdal

Tall fra kirkekontoret i Stjørdal forteller at i 2016 har 137 stjørdalinger sagt opp medlemskapet sitt i Den norske kirke. Bare 8 har meldt seg inn.

Det er sekretæren på kirkekontoret, Jon G. Enebakk som har sett litt i medlemsregisteret og forteller at i Stjørdal har den norske kirke nå ved årsskiftet 19 092 medlemmer.

Flere i august

– I løpet av året kom muligheten for digitalt å melde seg ut av kirkeregisteret, og oversikten over medlemstallet i august i år viser at noen umiddelbart også i Stjørdal utnyttet denne «enkle» muligheten for å forlate kirka. Noe ras ble det aldri, forteller Enebakk.

– Sett hele året under ett utgjør utmeldelsene i de 12 måneder 0,4 prosent av det totale medlemstallet i Stjørdal. Gjennom året ser vi jevnt færre enn ti utmeldelser hver måned, med unntak av august, måneden da muligheten for sjøl digitalt å melde seg ut åpnet seg, da var det 92 utmeldelser i kommunen, sier Enebakk.

Støtter muligheten

- Ifølge Kirkerådet er det anslagsvis omkring 150.000 navn som er registrert i medlemsregisteret i DNK selv om de ikke er døpt og altså ikke kan være medlemmer i Den norske kirken. Dette til tross for flere runder med opprydding, der alle i Norge har fått brev med spørsmål om de ønsker å strykes fra medlemsregisteret i DNK. Derfor ser vi i Stjørdal på den selvbetjente medlemsregistreringen som et godt hjelpemiddel til at den enkelte selv kan holde oversikt over egne medlemskap og enkelt melde seg inn og ut av Den norske kirke, sier kirkeverge i Stjørdal, Oddbjørn Eide.

Ved dåp blir dåpsbarnet automatisk medlem av Den norske kirke.