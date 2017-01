Endelig kom snøen

Bladet.no traff de to gutta sammen med pappa Vidar ved Halsen skole tirsdag ettermiddag. De to brødrene var ute og prøvde akebrettene de fikk til jul.

– Kjempeartig med skikkelig snø, smiler Emil.

Lillebror Ola er helt enig.

De to brødrene bor like i nærheten. Pappa Vidar medgir at det kunne vært godt med en strekk på sofaen. Men guttene ville ut og prøve akebrettene. Og litt snøballkrig i snøborgen ved skolegården.

Ifølge meteorologene bør vi nyte snøen mens vi kan. Det varsles litt mer snø i løpet av formiddagen onsdag. Så blir det kaldere og nedbørsfritt utover uka. Torsdag kan temperaturene i stjørdalsdistriktet komme ned i rundt ti minusgrader. Så blir det mildere igjen.

I løpet av fredagen varsler meteorologene væromslag. Temperaturer rundt null grader og nedbør i form av sludd og regn.

Lørdag kommer plussgradene tilbake. Og det varsles mer regn. Meteorologene venter plussgrader helt fram til tirsdag kveld. Da blir det litt kaldere, men ikke mye. Temperaturer litt i underkant av frysepunktet og veldig lite nedbør. Da er vi kommet fram til torsdag 12. januar.