Inviterer til viltkveld i Elvatun

Viltkveldene ble arrangert fra tidlig på nitti-tallet. Viltkveldene var navngjetne. De samlet mye folk fra både Stjørdal, Selbu og andre steder.

Plass til 150

Siste viltkveld ble arrangert høsten 2004. Også nå går de ut med en bred invitasjon. Her blir det førstemann til mølla. 150 mennesker kan få plass i Elvatun under viltkvelden.

Nå har entusiaster i Elvran bestemt seg for å ta opp igjen tradisjonen med viltkvelder i Elvatun. I tillegg til god lokal mat, skal det serveres underholdning og dans etterpå.

En skikkelig helaften

Vi legger opp til en helaften, smiler Odd Skjei i arrangementskomitéen.

Arrangementskomitéen utgår fra miljøet omkring grendehuset Elvatun. En av målsettingene er å skape arrangement som kan bidra med inntekter til driften av forsamlingshuset.

– Vi har lyst til å prøve å blåse liv i tradisjonen med viltkvelder igjen, sier Gunn Torill Bøe.

Matfest

Hun er faglært kokk og har fått med seg flere faglærte kokker på dugnadsjobben og inviterer til matfest sammen med arrangementskomitéen. På menyen står god lokal mat. Fem retter til sammen. Og øl, vin eller alkoholfritt til de som foretrekker det.

Forleden var noen av dem samlet for å prøvesmake på enkelte av matrettene som står på menyen.

Da studerte de også den gamle håndskrevne kokeboka etter Gunn Torill Bae’s mor. Flere av rettene har utgangspunkt herfra.

Fem retter

Kokkene er i ferd med å komponere en meny med fem retter. Første rett ut blir en suppe med traktkantarell. Soppen er selvsagt plukket i Elvran. Ingredienser er fløte, blåmuggost, sitron og tomatpuré blant annet. Nybakte rundstykker med byggmel serveres til.

Andre rett blir enebærgravet laks. Filetene graves med knuste einebær, blant annet. Gravingen gjøres selvsagt av kokke-entusiastene i Elvran. Gravlaksen serveres med en varm hvitvinssaus.

Så er det tid for en hvilerett.

– Hvileretten skal rense munnen for fiskesmak, sier Gunn Torill Bae.

Elg

Til den oppgaven planlegger hun en akevittgranité. Ingredienser er blant annet akevitt og knust is.

Hovedretten blir elg.

– Vi planlegger å tilberede kjelknøl, smiler Gunn Torill Bae.

Det handler om elgsteik som legges frosset rett i steikovnen. Her langtidssteikes kjøttet i ti timer. For å skape et ekstra mørt og saftig kjøtt, legges steika så i varm lake og kokes videre i fire-fem timer.

– Tilbehør til elgen?

– Ikke helt klart ennå. Men sausen blir i hvert fall tilberedt på krafta, smiler Gunn Torill Bae.

Desserten blir en krydderrømme med bringebær. Ingredienser er hjemmelaget kryddersirup, rømme og fløte.

– Hvor mange får dere plass til i Elvatun?

– Med 150 stykker blir det helt fullt, sier Odd Skjei. Arrangementskomitéen har allerede begynt å legge ut billetter til viltkvelden som går av stabelen lørdag 21. januar. Prisen er fem hundre kroner per person. Det inkluderer en helaften med all mat, underholdning og musikk og dans etterpå.

Billetter er lagt ut til salgs hos frisørsalongen Hårdilla i den gamle filialen i sentrum av Elvran. Billetter kan også bestilles hos Odd Skjei. Betaling foregår med vipps eller overføring til bankkonto.

– Er viltkvelden først og fremst for bygdafolk i Elvran?

– Absolutt alle som ønsker, er invitert. Billettene selges ut etter først-til-mølla-prinsippet. Så her handler det om å være tidlig ute, smiler Odd Skjei.