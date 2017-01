– Fire branner er altfor mye!

Brannsjef Håvard Nicolausson er tydelig: Han syns at fire husbranner i fjor er for mye i en kommune med rundt 2500 innbyggere.

–Om Stjørdal hadde hatt like mange branner i forhold til folketallet, ville det ha vært 40 husbranner i året i Stjørdal, sier brannsjefen i Meråker.

Nedgang

I 2016 har brannvesenet i Meråker rykket ut 26 ganger, fem færre enn året før. Fire av dem har altså vært til husbranner, mens fem utrykninger har skjedd i forbindelse med trafikkulykker.

–Ellers har vi vært utkalt to ganger til akutte forurensninger, vi har rykket ut tre ganger i det vi kan kalle «unødig alarm», og vi har vært utkalt én gang for å gi bistand til helse, én gang for å bistå politiet og én gang i forbindelse med en naturhendelse – raset i Høefeltet sier Håvard Nicolausson.

Ny brannbil?

Brannvesenets bilpark er ikke lenger ny, og brannsjefen ser behovet for utskifting.

–Vi har begynt å få lagt inn tall i økonomiplanen på utskifting av biler. På utstyrssiden er det først og fremst det som koster penger, sier han.

Rask avklaring

Brannsjefen i Meråker håper på en rask avklaring når det gjelder brannsamarbeidet i Værnesregionen. Det vil bety at regionen får en felles brann- og redningstjeneste.

–Arbeidsgruppen er ferdig med jobben sin. Nå gjenstår den formelle behandlingen. Personlig har jeg tro på dette. Vi får samlet ressursene og får et større fagmiljø der vi kan utveksle erfaringer. En tid med endringer og stadig nye forskrifter, krever mer enn det bittesmå brannvesen som Meråker er i stand til å håndtere, sier Håvard Nicolausson.

Brannstasjon

Han understreker samtidig at et felles brannvesen for hele regionen ikke betyr at mannskap og brannbiler blir stasjonert i Stjørdal.

–Strukturen hva angår brannstasjoner og mannskap, blir uansett som den er i dag. Selv med et regionbrannvesen vil kravene til innsatstid og evne til å yte service til innbyggerne, uansett være den samme, sier brannsjef Håvard Nicolausson.