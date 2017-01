Det boes og bygges i Stokkes Hage

Det er Solvei Haugli i Veidekke Eiendom som sier dette. Godt fornøyd med responsen som er vist prosjektet, og som vil bestå av 96 leiligheter ferdig utbygd.

– Vi har en visningsleilighet i A–blokka, som er åpen hver fredag og her har vi hatt mange besøk helt siden starten. Megleren melder om flere som stikker innom hver gang, og megleren forteller om god stemning og gode tilbakemeldinger fra de som er innom, sier Haugli.

Flytter inn

Navnet på boligprosjektet det her snakkes om, lokalisert bare noen steinkast fra østenden av Kjøpmannsgata og med tomt mellom Husbyvegen og Ole Vigs gate, måtte bli Stokkes hage. Det fordi tomteeier Knut Stokke her avviklet lengelevende Stokkes Gartneri, solgte den «grønne» tomta, som naturlig nok fikk navnet Stokkes hage.

Her har det nå grodd opp to fireetasjers blokker med parkeringskjeller og tilsammen 32 leiligheter. I fjor høst flyttet de første inn i disse blokkene, hvor 27 av de 32 enhetene er solgt.

– Dette er det største leilighetsprosjektet igangsatt i Stjørdal i fjor. Salget har gått noe i rykk og napp, men totalt er interessen god. Vi fortsetter nå salget på blokk C og D, her er parkeringskjelleren ferdig. Har solgt halvparten i C og D , det vil si 16 av de 32 enhetene, sier megleren Morten Løvseth, i Eiendomsmegler 1.

C og D, som er en kopi av A og B vil være klar for innflytting kommende høst.

Totalt 96 enheter

Stokkes hage er regulert for 96 boenheter. Det vil si at de 32 siste verken er påbegynt fysisk eller lagt ut for salg.

– Blokk E blir ulik de andre,og er ikke påbegynt, sier Morten Løvseth.