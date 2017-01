Får aldri kjøre bil mer

Det var en natt i juli i år bilføreren ble knepet under en kontroll på E6 i Stjørdal. Utåndingsprøven viste en alkoholkonsentrasjon på 0,53 milligram per liter luft. Det tilsvarer en promille på rundt 1,0.

Da måtte bilføreren levere fra seg førerkortet.

I september ble han tatt i fartskontroll. Bilen mannen kjørte, ble klokket inn med en fart på 91 kilometer i timen i 80-sonen. Da kjørte han uten førerkort. Dermed ble han anmeldt igjen.

Begge forholdene var med i siktelsen da mannen som er først i trettiåra, møtte i tingretten forleden. Han tilsto kjøringen og erkjente straffskyld for alt.

Dommen ble fengsel i 24 dager. Bilføreren ble også dømt til å betale en bot på ti tusen kroner.

I domspremissene peker tingretten på at dette er andre gang mannen dømmes for promillekjøring. Han ble også dømt for ruskjøring i 2011. Blir du tatt for ruskjøring to ganger i løpet av fem år, sier rettspraksis at retten til å kjøre bil, skal mistes for alltid.

Det ble resultatet i dette tilfellet. Mannen tok betenkningstid da dommen ble lest opp for ham i retten.