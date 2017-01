Høygravid sendt til legesjekk etter utforkjøring

Det var like før klokka 15 tirsdag ettermiddag at politiet meldte om et trafikkuhell på E14 ved Flornes.

En personbil havnet i grøfta etter at den fikk skrens på vinterføret.

- Bilen kom fra Meråker og fikk problemer og havnet til slutt i grøfta. Det stod et vogntog parkert på siden av vegen på strekningen og føreren skal ha fått sleng på bilen i forbindelse med passering av dette, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt i Nord-Trøndelag, Lars Letnes.

Den mannlige sjåføren i 20-årene har fått beslagt førerkortet midlertidig etter hendelsen.

- Den kvinnelige passasjeren ble sendt til legevakt for en sjekk. Hun var høygravid, avslutter Letnes.

Politiet vil nå ta stilling til om de skal opprette sak etter trafikkuhellet.