Meråkerbygg markerte seg i ulvedemonstrasjonen

Stormo legger ikke skjul på at folk i Meråker også merker rovdyrskader på buskap.

– Vi var en gjeng som snakket om at vi burde gjøre felles front med bygdefolk fra andre steder i landet som ville dra til hovedstaden for å få sentrale politikere i tale, sier Stormo.

Onsdag morgen dro rundt ti meråkerbygger på dagstur til Oslo med fly fra Værnes. Med seg hadde de plakater med bilder som viser rovdyrs herjinger blant buskap i Meråker.

To tusen mennesker

Meråkerbyggene er imponert at et par tusen mennesker fra hele landet stilte i demonstrasjonen for å gi sin tydelige mening til kjenne overfor politikerne i Oslo.

Nå setter Stormo og de andre meråkerbyggene sin lit til at klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) nå snur og tillater ulvejakt slik det var planlagt.

Helgesen dro rett videre til et møte om situasjonen med næringskomiteen på Stortinget. Han uttalte at de under møtet vil se på om det vil være muligheter for andre løsninger i fremtiden.

Han redegjorde også for vedtaket som ble gjort før jul, og hvorfor han hadde bedt Justisdepartementets lovavdeling gjøre vurderingen.

– Grunnen til at jeg ikke bare forholdt meg til mitt eget embetsverk, er at jeg vet det er sterke fronter og stor mistillit til miljøforvaltningen. Derfor var det viktig at vi gikk utenfor den, sa Helgesen.

Han sier lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert innspill både fra Miljødepartementet og Landbruksdepartementet så vel som andre instanser.

Rundt to tusen demonstranter hadde samlet seg utenfor departementet, og lyden av dem hørtes langt inn i møterommet.

Frp gjemmer seg

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) fra Stjørdal har engasjert seg sterkt i rovdyrsaken.

– Fremskrittspartiet gjemmer seg i skjørtene til statsministeren, sier Arnstad til NTB.

Hun etterlyser klare svar fra Frp og landbruksministeren i ulvestriden.

– Det er øredøvende taust fra Frps talspersoner, sier Arnstad.

Hun har registrert at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har sagt at han ikke uten videre vil godta avgjørelsen, men etterlyser svar på hva han konkret akter å foreta seg.

– Nå kom det før jul en avgjørelse i svensk høyesterett som sa ja til ulvejakt etter en bredere interesseavveining. Har landbruksministeren tenkt å be regjeringen se hen til denne avgjørelsen? spør Arnstad.