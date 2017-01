Black Design i gågata er konkurs

Knappe tre år etter at Anja Vevle stiftet selskapet Black Design Shop Stjørdal, ble selskapet onsdag slått konkurs.

Vevle sier at hun synes dette er tungt, men er samtidig så realistisk at hun ser at omsetningen rett og slett ikke har vært stor nok.

- Butikken hadde to deler, og det var salget av varer hos Traktøren som ble utslagsgivende for at dørene nå er stengt. Omsetningen var god i starten, men falt etter hvert. Den siste tiden har salget gått tregt, sier Anja Vevle, som var eneeier av selskapet bak butikken.

Denne konkursen har ingen ting med Black Design på Skogn å gjøre.

Det er sju ansatte som nå mister jobben på grunn av konkursen.

Ferdig med butikk

Vevle forteller at Black Design-delen av butikken har gått meget bra, men at det var satsingen på kjøkkenutstyr som slo feil. Koblingen mellom disse to konseptene trakk masse kunder til butikken og valget med å ta inn Traktøren skaffet oss mange nye kunder, fortsetter Vevle.

- Hva nå, vil du starte opp igjen med kun Black Design-varer?

- Nei, nå er jeg ferdig med butikk. En konkurs som dette koster. Så butikklivet er jeg nok ferdig med i denne omgang.

Flere faktorer

Vevle tror det er flere faktorer som er årsaken til at selskapet nå er konkurs. I sommer ble butikken rammet av en brann som førte til at butikken var stengt en periode.

- En bilbrann utenfor butikken i sommer gjorde skader på butikken. Da måtte vi stenge en periode. I tillegg merker vi at Mega er borte fra Gata, sier Vevle.

- Hva med beliggenheten? Hvordan er det å drive butikk i Gata?

- Beliggenheten er meget bra. Selvsagt noen annerledes enn å være i et kjøpesenter. Black Design har hatt en butikk på Magneten før. Men når en ser på bunnlinja, så er det kanskje like greit å ligge utenfor et senter.

Tar det tungt

Vevle forteller om en trist stemning blant de ansatte da beskjeden om konkurs kom.

- En slik beskjed er aldri hyggelig å gi, og det er klart at de ansatte tok det tungt. Men dette er en fanstastisk gjeng, og jeg vil berømme alle for den innsatsen de har lagt ned, avslutter eier Anja Vevle.