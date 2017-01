Slipper å sone for gamle lovbrudd

Hun ble pågrepet av politiet i Stjørdal en kveld i juni 2015 under en trafikkontroll på E6.

Kvinnen som er i slutten av trettiåra og bosatt på Østlandet, kjørte da bil uten å ha gyldig førerkort. Politipatruljen så også at kvinnen prøvde å kaste noe ut av bilvinduet da de nærmet seg. Det viste seg å være et glass med tabletter som står på narkolista.

Kvinnen har en bakgrunn som rusmisbruker. Derfor var hun også tiltalt for flere tilfeller lengre tilbake i tid der hun ble tatt med heroin i sentrum av Oslo.

Kvinnen erkjente delvis straffskyld da hun møtte i tingretten. Hun erkjente å ha et rusproblem. Kvinnen forklarte at hun nå er under rehabilitering og har vært rusfri i et års tid.

I domspremissene slår tingretten fast at episodene med heroin i Oslo er de mest alvorlige. Normal fengselsstraff for befatning med slike mengder narkotika, burde etter rettspraksis være fengsel i 120 dager. Men tingretten peker på at sakene har blitt veldig gamle. De er ikke lagt fram for retten til tross for at alle sakene har vært ferdig etterforsket. De eldste forholdene kvinnen var anklaget for, er fire år og to måneder gamle. Saken i Stjørdal var ferdig etterforsket få dager etter pågripelsen sommeren for et og et halvt år siden.

Liggetiden hos politi og påtalemyndighet er ikke i tråd med menneskerettskonvensjonen som sier at alle har krav på rettergang innen rimelig tid.

Konklusjonen ble derfor betinget fengsel i 60 dager. Kvinnen slipper å sone. Betingelsen er at hun ikke begår nye lovbrudd i prøvetida på to år.