Vinmonopolet selger mindre varer til færre kunder

Vinmonopolet på Torgkvartalet solgte i underkant av 344.000 liter alkohol i 2016.

Det er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med 2015. Også antall kunder går ned med 1,7 prosent.

– Det er en uventet nedgang i salg. Det er desembermåneden som har det største utslaget, sier polsjef Stig Arild Bjerkli.

Vil ikke spekulere

– Hva forklarer du nedgangen med?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke spurt de som ikke har vært her. Men det er litt spesielt at Vinmonopolet i Stjørdal har en liten nedgang. Polene rundt oss hadde en oppgang på 1 prosent til og med november måned, forteller han.

Tallene for desember i fjor viser drøye 51.000 solgte liter, mot knappe 55.000 året før.

– Jeg må si at det er litt overraskende. Etter første halvår hadde vi en økning sammenlignet med samme måneder i 2015, men så skjedde det noe, sier Bjerkli.

Han vil ikke spekulere om den reduserte tilgjengeligheten til Torgkvartalet er en del av årsaken. Kjøpesenteret har i flere måneder jobbet med utbyggingen.

Økte omsetningen

Selv om fjoråret endte med en nedgang både i salg og antall kunder, så økte omsetningen med 0,25 prosent. I 2016 omsatte Vinmonopolet for drøye 73,8 millioner kroner.

– Det er en kombinasjon av prisøkning og at folk kjøper dyrere varer, sier Stig Arild Bjerkli, som har opplevd en jevn nedgang de siste årene.

– Det kan ha en sammenheng med at det er blitt etablert vinmonopol både i Malvik og Selbu, i tillegg til endrede taxfree-regler. Jeg vil presisere at vi ikke er her for å selge mest mulig. Vi skal yte service innenfor de rammene vi har, og det er ikke vi som skal snu trenden. Vi bare konstaterer at den er her.

Nyttårsaften

Bjerkli hadde åpent på nyttårsaften for første gang i historien.

Til sammen 717 kunder var innom på årets siste dag, noe som førte til en omsetning på 242.000 kroner.

– Vi forventet 500 kunder, så nyttårsaften ble bedre enn antatt, sier Stig Arild Bjerkli.