Avvikler juni-Martnan

Styret for Stjørdals-Blink har også besluttet å avvikle «Sommeraktiviteter for barn».

Styreleder Thomas Lidal Jamne i Stjørdals-Blink forklarer beslutningen med Blink-styrets arbeid med å konsentrere klubbens arbeid rundt kjerneoppgaven og prosjekter som gir klubben kroner i kassa.

– Verken Sommeraktiviteter eller Juni-Martna har forsvart seg over tid i forhold til klubbens ressursbruk, sier Jamne.

Han oppfordrer nå andre interesserte til å ta kontakt med dersom det er noen i Stjørdal som ønsker å adoptere prosjektene.

Juni-Martnan har lang tradisjon i Stjørdal. Martnan var i flere år en viktig inntektskilde for Stjørdals-Blink.

Idrettslaget startet med sommeraktiviteter for barn for to år siden. Stjørdals-Blink startet opp tilbudet etter at kommunen la ned sitt «Aktiv sommer».