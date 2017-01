Dette er verstingen i Trøndelag

– Når det gjelder ulovlig kryssing av jernbanen, er dette er den planovergangen på strekningen mellom Støren og Steinkjer der vi har registrert flest uregelmessigheter. Den er også med på listen over de ti verste overgangene i hele landet i så måte, sier Olga Merete Wiggen.

Hun er sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Bane NOR, den instansen som mottar alle meldinger om uregelmessigheter i forbindelse med kryssing av jernbanespor.

Underrapportert

Hun sier at det i fjor ble rapportert 15 tilfeller av ulovlig kryssing av planovergangen ved Lokstallen i Stjørdal. Sannsynligvis er det flere enn dette.

– Her er det trolig underrapportering ute og går, sier Olga Merete Wiggen.

«Nesten daglig»

Når lokførere observerer uregelmessigheter, sender de rapport til Bane NOR, den instansen som fram til årsskiftet het Jernbaneverket.

I en slik melding står det å lese følgende:

«Nesten daglige kryssinger av person(er) ved planovergang rett nord for Stjørdal stasjon, etter at bommen er senket. Delvis samme person som tar toget til og fra Trondheim, men også andre, barn og voksne», heter det i denne meldingen, som er fra 2015.

Bommene nede

De aller fleste uregelmessighetene handler om at folk krysser planovergangen mens bommen er nede og det røde varsellyset blinker.

– Dette er ganske enkelt ulovlig. Vi anmelder alle tilfeller der folk krysser jernbanesporet ulovlig, fastslår Dag Svinsaas, Bane NORs pressekontakt i Midt-Norge.

Skolebesøk

Denne uken har Bane NOR og NSB besøkt Stokkan u-skole for å fortelle elevene hvor farlig det kan være å opptre tankeløst i forhold til jernbanelinjer.

Ulovligheter og tankeløshet i forhold til jernbanespor kan gi seg utslag på flere måter. Noen tar en snarvei rett over sporet uten å ta omveien om en planovergang. Andre krysser sporet selv om bommene er nede og det røde lyste blinker.

Øreklokker

– På perrongen på enn jernbanestasjon skal folk også stå bak en gul stripe for ikke å komme for nær jernbanesporet. Men det er det mange som ikke tar hensyn til. Eller det kan være folk som går med øreklokker med musikk i. Dermed er de ikke oppmerksomme nok, enten det gjelder tog eller annen trafikk, sier Ingar Sagdal Bie, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.