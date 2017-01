Ingen vil til Tyrkia

Det er selger Aase Dahlen ved Ticket reisebyrå i i Stjørdal som sier dette. Både Ving og Tui har i sommer satt opp ukentlige avganger fra Værnes til de mest populære reisemålene i Tyrkia, men stjørdalingene vegrer seg for å dra dit.

Fraråder ikke

Alanya, Ismir, Marmaris og Side har vært de mest populære reisemålene i Tyrkia nå i flere år. Trafikken var voksende. Så smeller det, en gang, to ganger, flere ganger, terroristene skremmer ikke bare, de dreper.

Dahlen har ingen annen forklaring på bråstoppen, enn anslagene fra terroristene.

– Fraråder dere kundene Tyrkia som feriemål?

– Nei, de som har lyst å reise til Tyrkia, de hjelper vi. Det gjør vi så lenge ikke UDI fraråder nordmenn å reise til Tyrkia.

Men denne problemstillinga er noe uaktuell.

– Vi så dette allerede sesongen i fjor, det var allerede da, lite eller ingen etterspørsel etter Tyrkia. Og dette ser vi fortsetter, det er knapt ingen som vil til Tyrkia. Flere poengterer at de har brukt Tyrkia som feriemål, men sier at nå vil de ikke dit mer, sier Dahlen.

Her nevner hun at for bare tre år siden hadde 30-40 prosent av «Sydenfarerne» fra Værnes Tyrkia som sommermål.

Salgssesong

Det er travle dager på reisebyrået på nyåret.

– I jula er familiene samlet, og det er ikke uvanlig at sommerferie da planlegges. Dette merker vi på trafikken nå på nyåret.

– Hvor skal stjørdalingene i sommer?

– Mallorca tok seg opp i fjor, og det synes å fortsette. Samtidig er trafikken til Hellas økende, Kypros og Kreta, de greske øyer, og vi ser at Kroatia har voksende attraksjon, sier Dahlen.