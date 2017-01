Skikjørere i «pudderrus»

– Århundrets dag. Bunnløs pudder og utrolig god stemning!

Christopher Ruud og kameraten Magnus Berger Skjøstad var euforiske etter en dag med drømmeforhold i Meråker alpinsenter fredag. Ruud innrømmer at han snakker i «pudderrus», men fastholder at fredagen var en av de beste dagene han har hatt på ski noen sinne.

– Jeg kan dra sammenlikninger til Japan og Canada, men dette er en av de aller beste skidagene jeg har hatt. Og jeg har hatt mange bra dager på ski. Jeg hadde egentlig tenkt å bo i Oslo noen år til, men nå vurderer jeg seriøst å flytte tilbake til Trøndelag tidligere enn planlagt, sier Ruud.

Tok fri fra jobb

30-åringen hadde tatt seg fri i går for å nyte det kalde, tørre, lette teppet av snø som hadde lagt seg perfekt til i fjellene i Meråker.

Vanligvis jobber Ruud i Oslo, men etter å ha sjekket værmeldingen tok han en forlenget juleferie hos foreldrene i Stjørdal.

– Jeg skulle egentlig til Sogn å stå på ski, men etter å ha sjekket værforholdene ble jeg igjen for å stå på ski i Meråker. Sjelden jeg har vært med på liknende, sier Ruud.

Skjøstad stemmer i:

– Utrolig bra forhold. Det er ikke veldig mye folk i bakken foreløpig, men det er nok en del studenter her. Og slike som oss som har tatt seg fri, sier Skjøstad.

Han jobber deltid som lærer i Elvran og tok seg klokelig en fridag når han så hvor det bar hen med snøforholdene.

Har fått tilbake trua

Daglig leder, Arne Magnus Størseth, i Meråker alpinsenter, sier han begynner å få troa på en god sesong igjen.

– Nå er det helt utrolige forhold her. Det har kommet så mye fin snø og det er brukbar værmelding framover, så og det ser ut til å bli en suksess. Det er mange som besøker oss nå, og det kommer stadig flere. Det er perfekte forhold med minusgrader, og mellom 50 og 70 centimeter nysnø. Anlegget var helt urørt når folk kom fredag, sier Størseth.

Åpner hele bakken

Fredag holdt bakkemannskapet på å skyve ut den siste kunstsnøen i den nederste delen av anlegget.

– Vi skal preparere slik at det lørdag klokken 10 er klart for å åpne hele bakken, også den nederste delen. Der blir det kunstsnø som blir grunnlaget. Men lengre opp er det puddersnø. Du ser brede smil på alle som er her i dag. Det er de mest optimale forholdene for frikjørere, sier Størseth. Og det vil vi ha resten av helga. Jeg tror det blir en veldig bra skihelg, sier Størseth.

En bra skihelg i sikte

Han tror det blir litt vind øverst i bakkene lørdag. Men gode forhold nedenfor skoggrensa.

- Den tørre fine vinden vil gi litt fokk over skoggrensa lørdag. Søndag ser det veldig bra ut. Det skal komme litt snø natt til søndag og da roer vinden seg helt ned igjen. Får vi 10 centimeter nysnø natt til søndag, så blir det helt perfekt igjen, sier han.

Mistet nesten humøret

Størseth sier at det er tiende dagen senteret hadde åpent fredag, og det er egentlig ikke så verst.

– Vi kom i gang 3. desember, men så måtte jeg dessverre stenge nyttårshelgen på grunn av været. 3. desember hadde vi 70 cm med nysnø med godt besøk og søndag regnet det og det regnet ei hel uke. Så prøvde jeg igjen å åpne, men så begynte det å regne igjen. Det var nesten så jeg vurderte å stenge 2. juledag, det var ikke fine forhold. Det var greit å kjøre ski, men for lite nysnø. Jeg må ærlig innrømme at jeg blir litt pessimistisk når det uke etter uke kommer regn etter at vi har hatt åpent en dag. Når jeg ser snøen krympe og det renner vann igjen, da går det på humøret løst. For vi legger ned mye arbeid for å få anlegget opp etter at det er ødelagt for regn.

Spår bra forhold i januar

Men når snøen nå er tilbake, kom jammen det gode humøret til Størseth på plass igjen.

Nå tenker jeg at det blir den beste sesongen vi har hatt. Nå ser jeg på langtidsprognosene ser det bra ut. Det ser ut som om vinteren har kommet. Så hvis værprognosene slår til, får vi en topp januar. Det er klart for de som ønsker frikjøring så er januar og nesten hele februar de beste månedene. For nå har vi den beste snøen før sola kommer og tiner det øverste laget, sier Størseth.