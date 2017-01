Tar knekken på skjeggkre med varme

Etter at det ble oppdaget Lånke skole hadde fått skadedyret skjeggkre i hus før jul, er det nå gjennomført en kartlegging over hvor stor forekomsten er.

–Vi har engasjert et skadedyrfirma, som har satt opp limfeller rundt om på skolen for å kartlegge omfang på problemet. Det er nå gjort, og det er fastsatt at det er i og rundt boklageret i kjelleren at utbredelsen er størst, sier Ole Ødegård, som er driftsleder og fagansvarlig ingeniør for drift og vedlikehold i Stjørdal kommune.

Varmebehandling

– Hva skal dere gjøre for å bli kvitt dem?

–Vi har bestilt varmebehandling. Det vil si at de varmer opp rommet til over 50 grader i et par døgn, og satser på at dyrene vil dø av det. Det vil også bli satt ut giftfeller noen helger i tillegg.

–Var ikke dyrene funnet i flere bygg på skolen?

–Det ble ikke gjort funn andre steder enn rundt dette lagerrommet nå i jula. Jeg vil også understreke at det har vært et svært moderat utbrudd av skjeggkre ved skolen.

Nye rutiner

I tillegg til at man gjør en innsats inn mot boklageret, vil også rutinene bli lagt om som følge av funnene av skjeggkre.

–Vi skal gå gjennom lagret og kaste ting som ikke kommer til å bli brukt. Det vil også følges med nøyere når man henter ut ting fra lagret, sånn at en ikke tar med eventuelle dyr rundt opp må skolen, sier Ole Ødegård.